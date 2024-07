U Formanů hořelo. Hasiči nemohli požár uhasit, došla jim voda

Vdova po Miloši Formanovi, spisovatelka a scenáristka Martina Formanová byla tou dobou se svou kamarádkou, modelkou Pavlínou Pořízkovou na dovolené v Mexiku. „Právě jsme večeřely, když mi najednou začaly chodit zprávy: Prý je to u vás, jste v pořádku? Nestalo se vám nic? Vůbec jsem netušila, o co jde, no a pak jsem se to dozvěděla,“ vzpomíná na otřesný zážitek.

„Shořel nám až do základů dům pro hosty. Byl dvě stě sedmdesát pět let starý a měl ho na starosti náš správce Eda, který v něm zároveň bydlel. No a ten si dal na pánev nějaké pirožky, že si je osmaží, pak odešel k počítači, aby si zkontroloval e-maily, a úplně na ně zapomněl. Když se vrátil do kuchyně, byla už v plamenech… Začal je tedy hasit vodou a to byla další chyba. Protože lít vodu na rozpálený olej je katastrofa. A zavolal hasiče,“ vzpomíná Martina Formanová.

Seriál Na tělo přivedl Martinu Formanovou ke spolupráci s bývalým spolužákem Josefem Vieweghem, který je producentem České televize.

„Máme ve městě dobrovolný požární sbor a ten naštěstí přijel docela brzy, jak jsem se posléze dozvěděla. Jenomže asi za deset minut jim došla voda, protože se ukázalo, že mají prázdnou cisternu. Tak odjeli pro vodu a barák mezitím lehl popelem,“ dodala.

Naštěstí se nikomu nic nestalo, ani psům, které si vzal na starost Jim, jedno z mladších dvojčat Formanů, který byl právě doma. A Eda si sypal popel na hlavu. Bohužel, pozdě. „Když to vykládám známým, co mají dobře pojištěné svoje nemovitosti, tak se mě v legraci ptají: Nedal by nám Eda recept na ty pirohy?,“ dokáže se spisovatelka dnes už celé situaci zasmát.

V plánu má postavit na stejném místě nový dům. „Musí mít stejný půdorys, taková jsou místní pravidla, tak snad se už brzy do toho pustíme. Náš pozemek je hodně vlhký, navíc se nám tady zabydleli bobři, tím pádem jsme měli problém, kde udělat septik. Ale to jsou věci, které se postupně řeší…,“ vidí budoucnost optimisticky.

Miloš Forman

Sama se teď koncentruje na svoje nové dílo. Tentokrát nejde o knihu, ale scénáře k televiznímu seriálu, jehož se režisérsky chopí Jan Hřebejk. Není to první počin v tomto směru. Před pár lety Martina Formanová, která je absolventkou FAMU, nabídla televizi celovečerní film. Odehrávat se měl na přelomu osmdesátých a devadesátých let, tím pádem byl výrobně drahý, takže nakonec skončil u ledu, byť se autorka v první fázi snažila přepsat ho a zasadit děj do současnosti.

A pak za ní přišel Jan Hřebejk s novým nápadem. „Honza četl moji knihu Povídky na tělo, což je šestnáct krátkých povídek, v nichž se hrdinové dostávají do různých vtipných, trapných nebo zábavných situací. Říkal, že ho to moc bavilo a jestli bych nechtěla dát ty postavy dohromady a napsat nějaký seriál. Tak jsem o tom začala přemýšlet a napadlo mě pojmout to jako sraz spolužáků po třiceti letech od maturity. Chtěli jsme, aby to byl seriál nejen o padesátnících, ale i jejich dětech a problémech s nimi, s jejich výchovou. A teď si jen přeji, aby se lidem líbil,“ přiznává Formanová.

Osmidílný seriál Na tělo se začne točit v polovině dubna, momentálně tvůrci řeší obsazení. „S Honzou se bavím o tom, co by kdo mohl hrát, ale obsazování je jednou z jeho nejsilnějších stránek, má pro to cit, zná herce i z oblastních divadel a je velmi kreativní, protože ho napadají pro jednotlivé role lidi, které by člověk sám jako první volbu neviděl. Takže bych si nedovolila mluvit mu do toho,“ říká.

Vzhledem k tomu, že léta žila po boku Miloše Formana, dvojnásobného držitele Oscara za režii, nabízí se otázka, jestli by nechtěla napsat scénář k filmu o něm. „To pro mě není. Myslím si, že bych k té látce měla příliš úcty a taky bych nerada, aby to vypadalo, že chci ze života s Milošem nějak profitovat. Navíc, já o něm psala dost. Spousta mých knížek je plná odkazů na něj. Speciálně ta poslední Nalakuj to narůžovo je celá postavená na vzpomínkách na Miloše, takže si myslím, že už jsem svoje na toto téma řekla,“ míní.

O to víc si vychutnala divadelní představení, které o Miloši Formanovi napsala Daniela Sodomová a nastudovala pro Letní scénu Musea Kampa Adéla Laštovková Stodolová. Viděla dokonce obě premiéry jak s Patrikem Děrgelem tak s Markem Adamczykem.

„Mně se to moc líbilo i oba protagonisté, kteří hráli Miloše. Každý je trochu jiný. Myslím si, že je to moc pěkně udělané představení, vyvážené. Je tam jak ta smutnější část Milošova příběhu, kdy se stal sirotkem a s kufříčkem v ruce chodil od jedněch příbuzných k druhým i ten šťastný konec, když dobyl svět a měl možnost vrátit se domů. Je to zábavné, dojemné a mám z toho radost. Doufám, že se divákům bude líbit,“ věří.

Patrik Děrgel na promofotografiích k představení Forman Marek Adamczyk na promofotografiích k představení Forman

Lidi na Formana nezapomněli ani v Americe. Jeho filmy bývají promítány na různých festivalech, kterých se Martina Formanová účastní jako čestný host. Při té příležitosti zhlédla některé snímky snad stokrát, ale nevadí jí to. „Výhodou je, že Milošovy filmy se mi opravdu líbí, takže to neberu jako nepříjemnou povinnost,“ vysvětluje.

Před pár měsíci navíc vzdala Kolumbijská univerzita českému rodákovi hold tím, že svůj festival studentských filmů přejmenovala na Festival Miloše Formana a Michaela Hausmana, jenž býval Milošovým producentem. „Byla to velká sláva,“ vzpomíná vdova po režisérovi. „Miloš dal univerzitě před časem peníze jako základ fondu, z něhož jsou financovány studentské snímky. Každý rok se pak vyhlašuje vítěz soutěže o nejlepší film, a já mám tu čest cenu předávat.“

Sama se věnuje zejména psaní, ale v minulosti se taky párkrát objevila před kamerou. Například ve snímku Lid versus Larry Flynt. „Je tam záběr, jak držím v rukou našeho obrovského bláznivého Chrudoše (pes - pozn.red.) a vedle mě stojí Salma Kalousková, která tenkrát pracovala v New York Times (sestra zpěváka Jana Kalouska - pozn. red.),“ zavzpomínala.

Do dalších rolí se prý pouštět ale nebude. Ani v seriálu, ke kterému psala scénář, se neplánuje objevit. A děti, které má s Milošem, dvojčata Jima a Andyho, taky kamera neláká. Jeden studuje počítače, druhý filosofii. Každopádně je ale zajímá divadelní příběh o jejich otci, takže se v brzké době přijedou do Prahy podívat na jednu z repríz.