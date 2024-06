RECENZE: Skvělý režisér, horší otec? Adamczykovi role Formana na Kampě sedla

Nezaměnitelnou atmosféru letního večera pod platanem přináší každý rok Letní scéna Musea Kampa. To, co vzniklo jako jednorázový projekt k oslavě stých narozenin Medy Mládkové, se za několik let stalo pevnou součástí pražské prázdninové divadelní sezony.

Po Medě režisérka Adéla Laštovková Stodolová a scenáristka Daniela Sodomová převyprávěly neméně působivě životy Jana Wericha a Marty Kubišové. A po loňské tvůrčí pauze letos opět přicházejí s premiérou: na Kampě se nově hraje Forman, tedy představení věnované životní cestě našeho nejslavnějšího režiséra.

Diváci namlsaní předchozími barevnými kusy, kde srozumitelný příběh ozvláštňovaly taneční a pěvecké vstupy, originální scénografie i kostýmy, už tedy patrně přicházejí s nemalým očekáváním. Obzvláště po dosud nejlepší Martě, která se už pohybovala hodně za hranou klasické činohry a díky účasti zpěvaček Bereniky Kohoutové a (za roli Thálií oceněné) Hany Holišové nabídla vynikající činoherní recitál.

Aktuální Forman, který měl premiéry v úterý a ve středu večer, je ovšem návrat zpět k původní formě. I zde se publikum dočká několika pohybových složek, ovšem mnohem více se sází na dialogy. Zaujme tak třeba tísnivé ztvárnění židovských transportů, vděčná připomínka filmu Vlasy a především Amadeem inspirované finále. K vynikajícímu závěru by byla škoda prozrazovat více, tedy snad jen tolik, že právě triumfálním Formanovým pracovním návratem domů v 80. letech celé představení končí. A opravdu v nejlepším.

A jakých je předchozích 180 minut s přestávkou? I přes zmíněné taneční a pohybové vstupy nezvykle upovídaných. Autorky popisují Formanův život opravdu podrobně, takže znalému divákovi to může chvilkami připadat moc popisné.

Do očí bijící to je třeba v případě setkání mladého Formana s mladým Havlem. Komu stačí narážka na Havlovu notoricky známou skautskou přezdívku, bude patrně trochu trpět u následných dalších a dalších náznaků, s kým má publikum tu čest. Pro nezainteresovaného diváka to však, přiznejme, může být příjemné opakování a propojení souvislostí.

Děj se posouvá primárně skrze dialogy Formana a jeho hrdinů, což místy zní poněkud roubovaně. S podobným problémem si přitom v případě Wericha poradily tvůrkyně ladně tím, že ústřední roli rozdělily. Zatímco mladý Werich hrál, starý vše pozoroval, vysvětloval, glosoval.

V případě Formana sáhla Stodolová k tomuto principu jen náznakem v úvodu, když dospělý Forman sledoval své dětské já (mimochodem ve velice dobrém provedení mladého Nathanaela Rumla).

Marek Adamczyk nicméně ztvárnil hlavního hrdinu přesně tak, jak nám Miloš Forman utkvěl v paměti: jako zemitého bonvivána s širokým úsměvem a doutníkem, který si nehraje na žádné vysoké umění a prostě točí život. Role mu sedla perfektně. Bude zajímavé sledovat, jak si s ní poradí charakterově přece jen trochu jiný Partik Děrgel, který v roli alternuje.

Forman 60 % Letní scéna Musea Kampa premiéra 18. června 2024 režie: Adéla Laštovková Stodolová hrají: Marek Adamczyk / Patrik Děrgel, Nathanael Ruml / Maxmilián Kocek, Kristýna Jedličková / Aneta Kalertová, Kryštof Krhovják / Jan Vlas, Maximilián Dolanský / Adam Královič, Matouš Ruml / Aleš Petráš, Václav Vašák / Kryštof Bartoš, Adam Hruška / Matyáš Třískala, Jan Hruška / Zdeněk Třískala, Daniel Šváb / Petr Vršek, Přemysl Pálek / Roman Blumaier, Barbora Kubátová / Stanislava Jachnická a další

V jinak poměrně oslavném díle se tvůrkyně nebály upozornit na odvrácenou stránku Formanovy osobnosti a kariéry, tedy do ztracena mířící vztah ke dvěma synům. Zkratka okolo udílení Oscarů zde hovoří za vše.

Dobrým nápadem bylo zapojení přenosných LED obrazovek – ty někdy jen abstraktně dokreslují náladu, ale někdy jsou v nich citovány zmiňované filmy. A to vzhledem k tomu, že se po scéně vedle Formana samotného prohání i Ivan Passer či Alfréd Radok, nabízí pestrý a působivý vhled do jejich práce.

Prim ale samozřejmě hraje Formanův materiál. Smyčky ukazující mladé tváře našich dobových krásek Jany Brejchové a Věry Křesadlové, záběry z Černého Petra, Hoří, má panenko, Taking Off, Vlasů a Amadea pomáhají dotvářet tento jedinečný příběh.