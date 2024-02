Chybí mi, ale dá se to vydržet, říká Marek Adamczyk o manželce

„Evka se tak jako průběžně vrací. Vždycky tak týden je doma, pak je týden nebo čtrnáct dní pryč. Takže je to snesitelné. Chybí mi, ale dá se to vydržet. Není to zas tak dlouho,“ popsal Adamczyk.

„Většinou mi trvá pár dní, než se adaptuju na to, že tam není, a pak se zase musím adaptovat na to, že tam je,“ dodal se smíchem a vypočítal, co během těchto dnů podniká. „Vídám se s kamarády, chodím se psem, připravuju se na Formana, jdu si zaběhat, zacvičit, do toho hraju divadlo… takže ten den je vlastně fajn,“ uvedl.

Závodní sezona Evě Adamczykové končí v březnu. „Duben má volný a pak od května zase začíná trénovat na sucho. A letos v dubnu bychom spolu chtěli vyrazit na dlouhý výlet. Chceme se podívat do Ameriky po národních parcích. Na to se moc těším a vlastně to bude taková naše svatební cesta,“ prozradil herec, který soutěžil proti manželce v poslední sérii StarDance a musel se smířit s pomyslnou porážkou.

Svůj postup v soutěži přesto považuje za úspěch a manželce druhé místo přál. „Ona je skvělá! A myslím si, že právě to, jak se dokáže hýbat, jí hodně pomohlo i v tom sportování, protože snowboardcross je hodně o rytmu,“ nešetří chválou.

Na něj osobně letos čeká nová herecká výzva. V rámci portrétů velkých osobností na letní scéně Musea Kampa má za úkol ztvárnit světově proslulého režiséra Miloše Formana. Na tuto roli se těší, ale zároveň před ní má velký respekt.

„Přemýšlel jsem o tom, co je to zadání, a myslím si, že takové největší téma toho, co byl třeba pro mě Miloš Forman, je stíhání svobody. Ta touha po tom být svobodný,“ říká Adamczyk.