Od tance na prkno. Sledujících mi přibylo jako po olympiádě, líčí Adamczyková

„Po StarDance jsem si dala chvíli pauzu, potřebovala jsem si odpočinout, protože poslední měsíc v soutěži jsem jela v nonstop únavě. Ale stačil mi týden, o svátcích už jsem chodila do posilovny a na atletiku,“ popisovala na páteční tiskové konferenci.

A jak se po návratu k vaší klasické sportovní dřině cítíte?

Kondičně problém nemám, v posilovně jsem nezeslábla. Teď chodím na atletické tréninky, takže jsem naskočila do klasické přípravy. Mám normální program, že se v klidu vyspím a nemusím být osm hodin zavřená na zkušebně. A už jsem i párkrát stála na prkně.

A jste s ním po tanci znovu sžitá?

Doufám, že jo. Jde to postupně, ještě mám teď v plánu jezdit čtyři dny v Krkonoších. Jak jde o známé prostředí, tak se mi na něj přeorientovává rychleji než v létě na tanec.

Co přesně vás v Krkonoších čeká?

Ježdění po sjezdovce, hlavně musím získat cit pro hranu. Teď o Vánocích jsem málem spadla, protože jsem zapomněla, že to jede pomalu, že to nemůžu tak agresivně klopit na hranu. Jistotu pak potřebuju při jízdě v zatáčkách.

Do Světového poháru zasáhnete 25. a 26. ledna ve Svatém Mořici?

Ano, 11. odjíždíme na soustředění do Montafonu, budeme tam sedm až deset dní, pak pojedeme rovnou do Mořice.

Co od sezony čekáte?

Nic extra. I kdybych nebyla ve StarDance, tak je to v uvozovkách odpočinková sezona. Je hrozně příjemné, že jednou za čtyři roky nemá člověk vrchol a může být v klidu, že když se sezona povede, tak super, a když ne, tak se nezboří svět. Ale chtěla bych se zase pořádně rozjezdit ve čtyřech, což se mi v minulé sezoně po návratu po zranění (v prosinci 2021 si zlomila oba kotníky) tolik nepodařilo, a zapracovat na technice. A kdyby se podařil nějaký výsledek do top trojky, budu moc ráda.

Když jste šla tančit, říkala jste, že soutěž berete i jako psychický odpočinek od sportovního kolotoče. Povedlo se?

Ano, díky StarDance mi došlo, jak má člověk na soustředění v dobrém smyslu pohodu. Koncentrujete se jenom na sport a na výkon, nic jiného kolem moc dělat nemusíte. Ve StarDance zase jdete na dřeň, pak jste unavení a jedete v té únavě. Takže se těším, že si soustředění zase užiju a že na něm budu mít klid.

Podepsal se tanec i na vaší fyzické kondici?

Zhubla jsem asi dvě kila, ale váhu jsem ztratila už po tom zranění. Jak ležíte a nemůžete chodit, tak svaly hrozně rychle spadnou. A tancem je člověk víc šlachovitější, zhubne i kvůli stresu a mentálnímu záhulu. Takže kdybych teď přibrala tři čtyři kila, tak by to vůbec nevadilo.

Reprezentační trenér Marek Jelínek říká, že teď jste pohyblivější.

Asi jo. Já jsem i u tance řešila limitace v důsledku svých různých zranění, najednou zjistíte, že třeba nemůžete tolik propnout levé koleno... Ale ve finále, kde si můžete tance porovnat s prvními koly, jsem cítila, že jsem nohy propínala líp. Takže myslím, že na parketu získáte detailnější procítění těla, protože na snowboardu jsou třeba kotníky úplně vypnuté, jak je máte ve vázání. Takže pohyblivost určitě, jen ji musíte podpořit protahováním, protože když se neprotahujete, nevydrží tak dlouho.

Šla byste do takového zápřahu znova?

Asi jo, i když možnost už asi mít nebudu, protože StarDance je pro ty VIP osobnosti jen jednou. Ale je to hrozně zajímavá zkušenost, i s Vávrou (kajakářem Hradilkem) jsme si říkali, že i když je sport dost emotivní záležitost a prožíváte v něm úžasné zážitky, tak jsme nečekali, že tahle soutěž může být tak emotivní zase z jiného pohledu.

Jak byste tedy pocity z parketu s těmi sportovními porovnala?

Ve sportu se spíš snažíte emoce nepouštět, nebo je můžete pustit až po výkonu, aby vás nějaká silná emoce neovlivnila. Ale v tanci průchod emocím naopak dát musíte, zároveň nesmíte zapomenout kroky. Práce s emocemi je tam na jiné úrovni, snažíte se předat nějaký pocit.

A když srovnáte pozornost veřejnosti po zisku vašich velkých medailí a po účasti ve známé soutěži?

Člověk samozřejmě ví, že StarDance je sledované, ale až když se tam dostanete, zjistíte, kolik lidí tomu fandí. Ještě se mi nestalo, že mám na sociálních sítích tolik fanouškovských stránek, lidi jsou do toho hodně vtažení. Doufám, že i díky tomu, jak jsme tancovali. Takže tady je sledovanost automatická od začátku, kdežto u snowboardcrossu jsme si ji museli vybudovat. Před olympiádou v Soči mě nikdo moc neznal a pozornost si budujete díky výsledkům dlouhodobě. U StarDance je taková krátkodobější, ale o to intenzivnější.

Přibyli vám i sledující na sociálních sítích?

Jo, sítě mi narostly asi o nějakých 30 tisíc, což je docela dost. Myslím, že podobný účinek má, když jste dva týdny na olympiádě.

A zaznamenala jste nějaké reakce od soupeřek?

Jo, trochu jsme si psaly, mám i ohlasy od Marka Jelínka. Jak byl na podzim na závodech, tak říkal, že to všichni sledují. Maella Rickerová (olympijská vítězka z Vancouveru), bývalá aktivní závodnice a teď kanadská trenérka, se hrozně ptala, kde to jde sledovat. Úryvky byly na sociálních sítích, ale ona chtěla vidět celý pořad. Takže nějaké ohlasy mám, jsem zvědavá, co bude, až se teď potkáme na kopci.