Zklamaní nejsme, říkají Adamczyková a Hradilek po konci StarDance

Evo a Jakube, byli jste velcí favorité. Pociťujete alespoň nepatrné zklamání z toho, že vám nevyšlo vítězství ve XII. řadě StarDance?

Eva: Já ne, protože já už jsem v životě vyhrála tolik věcí... Dominik s Darijou ušli opravdu krásnou cestu, jsou to takoví bobíci a krásný lidi. Myslím, že si to zaslouží. Dneska to pro mě bylo o tom, si to užít a abych si to co nejvíce zafixovala, jaké to tady je a zapamatovala si to. A to si myslím, že se jim povedlo, takže jsem za to moc ráda.

Jakub: Jinak bys z toho prvního místa byla úplně mimo. (smích)

Je to tak?

Eva: Já vlastně nevím, já jsem nad tím dneska nepřemýšlela. Furt jsem si říkala „aha, tak to už je opravdu vyhlašování“. Protože člověk pořád tancoval. Byla jsem spokojená, že si můžeme zatancovat a byl to takový fofr, že to vlastně úplně stačí.

Jakub: Já zklamaný vůbec nejsem. Já jsem si jenom potvrdil, že dvojka je moje životní číslo, to se fakt se mnou nese. Jsem úplně šťastný za to, co jsme zažili. Smutek necítím vůbec, je to super projekt, prostě bomba.

A vy, Kateřino a Vávro?

Kateřina: Já mám úplně stejně krásný pocit jako na začátku večera. Já jsem si to strašně užila a je mi trošku líto, že to končí. Těším se na odpočinek, ale bude mi to chybět.

Vavřinec: Já si myslím, že to je krásný projekt, který jsme si fakt prožili. Je to samozřejmě i úleva, že si teď trochu odpočineme. Ale vzpomínky jsou tak silné, že nám to určitě bude chybět.

Finalisté StarDance 2023: Darija Pavlovičová a Dominik Vodička, Kateřina Bartuněk Hrstková a Vavřinec Hradilek a Eva Adamczyková a Jakub Mazůch (16. prosince 2023)

Evo, ve sportu funguje přece jen rivalita. Musela jste s ní tady pracovat a krotit ji?

Asi ne, a ve snowboardu je to trošku jiný. My se na svahu spolu normálně bavíme a podporujeme se, protože jak je to nebezpečný sport, tak je člověk vždycky rád, když všechny ty holky i jezdci dojedou do cíle zdraví. A pak na kopci? Vy chcete být samozřejmě v té dráze první dole, ale neznamená to, že máte něco proti těm ostatním lidem. Takže když nepostoupíte, nebo nedojedete první, pogratulujete tomu druhému člověku, protože víte, že třeba chyba je na vaší straně, proto jste zkrátka nebyli rychlejší. Obecně snowboard u nás je vnímaný tak, že rivalita tam vlastně není. Nebo je taková zdravá. Občas i říkáme, co tam technicky děláme, nebo se ptáme navzájem.

Co vám teď na konci StarDance říkají vaše těla?

Eva: Já musím zaťukat, že mě vlastně nic moc nebolí. Ale jsem hodně unavená. Moje tělo, i když se vyspí devět hodin, tak ráno není zas tak fresh. (smích)

Jakub: Co všechno tvoje tělo, to všechno vydrželo... (zpívá písničku Ewy Farne)

Eva: Jsme asi unavení a to je všechno. My jsme tady měli každý pátek paní fyzioterapeutku, takže jsme se vždycky dali do kupy.

Jakub: V průběhu celé show byly takové vlny, kdy jsme se cítili vyčerpaní a pak jsme se zas nakopli. Před semifinále jsme se pořádně nakopli a už to tak zůstalo až doteď, takže v pohodě.

Vávro, vy jste také sportovec, co na stardancový dril říká vaše tělo?

Tělo je celkem v pohodě. Myslím, že hlava je možná trošku víc zaměstnaná tolika dojmy a prožitky, o kterých nestíhám vůbec přemýšlet, protože vždycky jsme šli hned do dalších tréninků. Teď to budu zpracovávat a věřím, že tělo se samozřejmě s pozitivními zážitky zregeneruje výrazně rychleji.

Co říkáte na vítěze?

Kateřina: Strašně moc jim to přeji. Je pravda, že Darija tady asi udělala největší pokrok z nás všech a rozhodně si to zaslouží.

Vavřinec: Souhlasím. Já jsem Dariju tipoval určitě na finále už někdy v začátcích. Ve finále předvedli úžasný výkon a myslím si, že je to krásné, že vyhrála.

Vávro, kdy vezmete do ruky pádlo?

Zítra? Ne, zítra asi ne, ale snad brzy. Nevím, ještě jsem o tom nepřemýšlel.

Jste rádi, že už to máte celé za sebou? Nebo teď fungují emoce a je vám smutno?

Kateřina: Asi obojí. Fakt si potřebujeme odpočinout, protože už jsme si šest týdnů neodpočinuli. Ale já už jsem to řekla, je mi líto, že to končí. Je to krásné.

Vavřinec: Jsem rád, že to teď končí, že si můžeme užít odpočinek a rodinu.