Při StarDance nešlo hlasovat, říká manželka Chlopčíka. Podvod, spekulují diváci

„Absolutně neměli vypadnout oni dva. Posílali jsme hlasy, ale bylo to přehlcené a nešlo to odeslat. Iva je neskutečná, jako človíček se srdcem na pravém místě, tak i jako tanečnice. Nemáte se za co stydět,“ napsala Brigita Chlopčíková v diskuzi na facebookovém profilu pořadu StarDance a přiložila screenshot výpisu neodeslaných zpráv s kódem, který patřil taneční dvojici Kubelková a Prágr.

Iva Kubelková o chvilkové nemožnosti hlasování během sobotního semifinálového večera ví, ale nemá potřebu se k situaci nijak vyjadřovat.

Podle názorů některých příznivců Kubelkové mohl výpadek sítě ovlivnit výsledek hlasování v neprospěch moderátorky a jejího tanečníka Martina Prágra. Někteří si myslí, že jde dokonce o podvod a vše je předem naplánované a vítěz soutěže je již dávno známý. Jiní diskutující věří, že mohlo jít opravdu jen o přehlcenou síť a argumentují tím, že pokud nešlo hlasovat pro tento taneční pár, o hlasy přišli stejně tak i ostatní soutěžící.

Všechna pravidla a postupy, která ČT uplatňuje, vycházejí ze striktní licence BBC. „To platí i v případě nezveřejňování konkrétního počtu hlasů, které by v konečném důsledku mohlo vést k negativnímu ovlivnění průběhu soutěže,“ vyjádřila se tisková mluvčí České televize Vendula Krejčová.

Iva Kubelková a Martin Prágr v zákulisí StarDance XII (Praha, 2. prosince 2023)

Potíže s hlasováním se objevily i v minulých ročnících StarDance. Vítězem jedenáctého ročníku taneční show se v roce 2021 stal herec Jan Cina s tanečnicí Adrianou Maškovou, kteří tehdy porazili krasobruslaře Tomáše Vernera a jeho taneční partnerku Kristýnu Coufalovou. Do finále se tehdy chybně započítávaly už hlasy ze semifinále, tedy všechny, které dorazily během čtrnácti dní před finálovým večerem. Den před finále pak systém na čtyři až pět hodin přestal správně fungovat, což i tehdy hojně řešili rozhořčení diváci na profilu StarDance na Facebooku a spekulovali o tom, že jde o podvod.

Pozorní diváci si všimli také toho, že v sobotu večer sedí v předtočené talkshow Všechnopárty jako host Karla Šípa často soutěžící, který jen „pár minut předtím“ vypadl ze StarDance.

„Jedná se o shodu náhod, která se nám povedla tento rok vícekrát. Ale například Všechnopárty s Vavřincem Hradilkem nebo s Evou Adamczykovou jsme vysílali po sedmém soutěžním večeru StarDance a oba dva v soutěži stále jsou. Tudíž ani my nevíme až do poslední chvíle, kdo v soutěži zůstane,“ brání se ČT na svých stránkách.

Iva Kubelková byla pro mnoho diváků od počátku soutěže favoritkou na vítězku letošního ročníku StarDance. „Chtěla bych moc poděkovat, že jsem mohla být součástí tohoto krásného projektu, který lidi spojuje. Já jsem poznala, že mám obrovskou podporu ve své rodině a to, jakou lásku mi projevovaly moje děti v té dřině a v tom utrpení, které jsem opravdu ve svém věku musela zvládnout, to si budu pamatovat do smrti,“ řekla modelka a moderátorka o sobotním semifinále po vyřazení směrem k manželovi a svým dvěma plačícím dcerám sedícím v publiku.

Zda StarDance 2023 nakonec vyhraje kajakář Vavřinec Hradilek, snowboardistka Eva Adamczykova, nebo herečka Darija Pavlovičová, to se dozvíme už v sobotu večer.