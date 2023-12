Do finále StarDance nepostoupila Iva Kubelková, její dcery to oplakaly

„Chtěla bych moc poděkovat, že jsem mohla být součástí tohoto krásného projektu, který lidi spojuje. Já jsem poznala, že mám obrovskou podporu ve své rodině a to, jakou lásku mi projevovaly moje děti v té dřině a v tom utrpení, které jsem opravdu ve svém věku musela zvládnout, to si budu pamatovat do smrti,“ řekla Kubelková směrem ke svým plačícím dcerám, které stejně jako každý týden podporovaly svou matku v publiku.

Kubelková s Prágrem po hodnocení poroty skončili na třetím místě. Jako jediní dějově propojili oba tance večera. V prvním romantickém valčíku vzdali hold něžným ženám, v temném paso doble pak ukázali jejich drsnější stránku. Zatímco valčík se dočkal chvály a 27 bodů, paso doble připadalo Tatianě Drexler „monotónní“ a Richardovi Genzerovi „instantní“. Dostali za něj 24 bodů. Jako třetí tanec zvolili cha-chu, kterou předvedli v prvním kole soutěže StarDance.

Iva Kubelková a Martin Prágr na StarDance XII (Praha, 14. října 2023)

Diváci ale rozhodli, že má postoupit kajakář Vavřinec Hradilek s tanečnicí Kateřinou Bartůněk Hrskovou, kteří v hodnocení poroty skončili poslední, ačkoli Tatiana Drexler Hradilka chválila v tangu i rumbě a říkala, že je to jeho nejlepší večer. „Nebyl tam prožitek, který by ten tanec měl mít,“ řekl k jeho rumbě Chlopčík a pár získal za tango 26 a za rumbu jen 24 bodů. Pro svůj třetí tanec zvolili waltz.

Nejvíc bodů porota udělila Evě Adamczykové s Jakubem Mazůchem, kteří nejprve tančili sambu, za niž dostali jen 26 bodů, protože porotcům vadila pokrčená kolena tančící snowboardistky. Jejich druhým tancem byl waltz a padly jediné dvě desítky večera. „Bylo to nádherné. Kuba nechal Evu vyniknout,“ řekl Zdeněk Chlopčík a s ostatními porotci ocenil tanec 29 body. Jako první pak taky postoupili do finále a nemuseli tančit potřetí.

Na druhém místě po součtu bodů z obou tanců skončili herečka Darija Pavlovičová a Dominik Vodička, kteří za valčík i paso doble získali shodně 27 bodů. „Celkový dojem úžasný. Chtěl jsem vám dát nejvyšší známku, ale ta krutost na konci mě vyděsila tak, že ji musím snížit,“ zhodnotil jejich paso doble Zdeněk Chlopčík. Pár pak jako druhý postoupil do finále.