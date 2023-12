Po Medě, Werichovi a Martě přijde Forman. Na Kampě ho ztvární Adamczyk a Děrgel

V hlavní roli našeho světoznámého oscarového režiséra se představí Marek Adamczyk v alternaci s Patrikem Děrgelem. Spolu s nimi si zde v letní novince dále zahrají Aleš Petráš, Václav Vašák, Kryštof Krhovjak, Nathanael a Matouš Rumlovi, Daniel Šváb či třeba Stanislava Jachnická.

„Důvodem, proč jsme se rozhodli právě pro Miloše Formana, je jeho provázanost s Kampou. Bydlel hned vedle ve Všehrdově ulici. A navíc, v parku sousedícím s Museem Kampa bylo umístěno zázemí pro natáčení filmu Amadeus, který měl premiéru v roce 1984, takže příští rok tomu bude čtyřicet let,“ vysvětluje scenáristka a producentka Daniela Sodomová.

„Zdánlivě víme o Miloši Formanovi všechno z té profesní oblasti, máme vytvořený obrázek člověka, který se jako jeden z mála Čechů prosadil v Americe. Ale my bychom se chtěli víc dotknout jeho duše, osobnosti, co dělal, když netočil... o tom málokdo ví. To je pro mne jako režisérku výzva,“ dodává Adéla Laštovková Stodolová, která režijně stojí za všemi dosud uvedenými díly.

Letní scéna Muzea Kampa zahájila provoz v roce 2019 divadelním představením Meda. To tehdy vzniklo ku příležitosti blížícího se stého výročí narození sběratelky umění a mecenášky Medy Mládkové. V titulní roli se představila Tatiana Dyková. O rok později se Meda vrátila, ústřední hrdinku si v roce 2020 zahrály Tereza Voříšková a Pavla Beretová. V roce 2021 pak Sodomová s Laštovkovou Stodolovou navázaly představením Werich, kdy další velkou osobnost spjatou s Kampou v různých životních obdobích ztvárnili Vojtěch Kotek a Václav Kopta.

Do třetice se pak zdejší tým spojil v přípravě divadelního recitálu Marta; osud zpěvačky Marty Kubišové zde zahrály a zazpívaly Berenika Kohoutová a Hana Holišová. Druhá jmenovaná si za tento výkon dokonce odnesla muzikálovou Cenu Thálie. Letos Letní scéna Kampa, která se už stala trvalou součástí pražské letní divadelní nabídky, novinku nepřidala. Ta tedy přijde až příští rok: Forman bude mít premiéru 18. a 19. června.

Zkoušet se ovšem začne už v březnu. Chystaná inscenace prý časově obsáhne život Miloše Formana mezi jeho desátým a sedmačtyřicátým rokem. Končit by se tedy mělo kolem roku 1979, kdy měl premiéru kultovní muzikál Vlasy.

Rok Formana Nová inscenace Forman je součástí projektu Rok Formana, stejně jako podcast Forman / Drž se toho snu, který připravují Iveta Nebesářová a Pavel Sladký. Do Roku Formana se zapojí i vybraná kina, která uvedou jeho filmy.

V rámci už téměř rok trvajících příprav se Sodomová s Laštovkovou Stodolovou vydaly i do Ameriky. Navštívily legendární hotel Chelsea a byt na Manhattanu, kde Miloš Forman žil, a setkaly se i s jeho manželkou Martinou Formanovou. „Na náš záměr reagovala velice pozitivně. Příjemně nás překvapilo, že nám nedává žádné mantinely či podmínky, je to opravdu velmi milá a vstřícná žena,“ popsala režisérka.

Letní scéna Kampa bude v létě vedle novinky Forman hrát i starší počiny Werich a Marta. Součástí programu opět budou i koncerty. Vystoupí zde Ondřej Havelka s Melody Makers, Dan Bárta s projektem Illustratosphere či třeba Igor Orozovič.