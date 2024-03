Při psaní Ordinace jsme se nejvíc báli těhotenství hereček, vzpomíná scenárista

Fandíte některé ze svých seriálových postav víc než ostatním?

Žiju hlavně přítomností a tím, že posledních pět let sdílím s Emily Vavřincovou a jejím komorníkem, musím říct, že vedou tito dva. Je to dané i tím, že po Devátém neznámém a Debutantce píšu třetí román z této série s názvem Zlatá mládež.

Je nějaká figura, do které jste se sám propsal, a je tím pádem hodně autobiografická?

Všechny postavy jsou Frankensteini, jsou sešité z lidí, které jsem za život poznal, ze zážitků, ať už reálných, nebo fiktivních. Příběh a postavy jsou spojené nádoby a nelze je od sebe oddělit. Proto si nemyslím, že bych se do nějaké z postav projektoval. Nejblíž mi je asi pan Vavřinec, otec Emily. Má rád svou rodinu, svou práci, bere život takový, jaký je. Přál bych si mít stejný nadhled, jako má on, a na tom musím ještě zapracovat.