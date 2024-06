Polyamorie mě neláká, ale zajímá. Nikoho nesoudím, říká filmařka Počtová

Natočila jste trilogii Generace Singles, Nerodič a Šťastně až na věky, v níž se zabýváte odlišnostmi v partnerských a rodinných modelech. Proč vás baví jinakost?

Spíš ukazuji, že jinakost je normální, že za každým jiným modelem soužití jsou vlastně stejné pocity, jaké mají i ti takzvaně „normální“. Rozkrývat vztahy mě baví. Myslím, že umím vnímat lidi a vytvořit jim prostor, v němž se cítí bezpečně a důvěřují mi. Kéž by mi to stejně šlo i v osobním životě, nejen v práci. Zajímají mě ostatní a fascinují mě příběhy druhých, ráda se do nich nořím. Myslím, že se my lidé od sebe navzájem zase tak moc nelišíme, a je jisté, že nelze ve vztazích nedělat chyby a neubližovat. Nejsme dokonalí, to je jenom Bůh.

Děda si psal deník z předválečné cesty Evropou. V Německu ho přepadli členové Hitlerjugend, protože měl na kole československou vlajku.