Osudoví muži Věry Křesadlové. S Formanem nás rozvedli na dálku, vzpomíná

U vašeho jména se uvádí, že jste herečka, zpěvačka a výtvarnice. Čím se cítíte být nejvíc?

V mládí jsem chodila několik let do Kühnova dětského sboru. Dotáhla jsem to tak daleko, že jsem v Rudolfinu jednou sólově vystoupila s písničkou o zvířátkách. Uměla jsem zpívat i malovat, ale nakonec jsem vystudovala střední uměleckou průmyslovou školu na Žižkově, obor aranžérství-výstavnictví. Tuhle práci jsem ovšem nikdy nedělala.

Forman napsal žádost ministru vnitra, zda by povolil cestu jeho dětí na Oscary do Hollywoodu. Mně poslal kopii dopisu se slovy: „Zařiď to.“ Když jsem zavolala na ministerstvo vnitra a chtěla mluvit s ministrem, hned mi zavěsili.