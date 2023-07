Nejraději mě má bez šatů, říká Pořízková o příteli Jeffovi Greensteinovi

Filmové Vary 2023 Sledovat další díly na iDNES.tv

„Říkám jí to celý večer, že vypadá úchvatně,“ rozplýval se Jeff Greenstain nad vzhledem své partnerky. „Když mě v té robě uviděl, tak říkal ‚Miláčku, jsi tak okouzlující‘ a pak o tom pořád tak mluvil, že jsem řekla ‚OK, to je pohodě, už můžeš přestat‘,“ popsala Pavlína.

„Tohle je neuvěřitelné, ta šeříková barva je na tobě nádherná,“ pokračoval Greenstain. „Děkuji, já bych ale asi řekla, že on mě má nejvíc rád bez oblečení,“ dodala bývalá americká supermodelka českého původu, která emigrovala z Československa v roce 1975.

Svému současnému partnerovi, který je výkonným producentem televizních seriálů jako třeba Will a Grace, už Pořízková představila českou filmovou tvorbu. „Zrovna jsme shodou okolností viděli Hoří, má panenko od Miloše Formana,“ prozradil. Pustila mu i Ostře sledované vlaky a v plánu jsou Lásky jedné plavovlásky. „S těmihle jsme museli začít, protože Miloš Forman je Miloš Forman,“ říká Pořízková.

Záleží jí na tom, aby si její přítel oblíbil Česko. „To nebude problém. Včera večer jsme měli výběr českých delikates. Miluju je všechny,“ řekl Greenstein. „Becherovka, plzeňské pivo, smažený sýr, sádlo na topince, tak to už jde. A potom jahodový knedlíček. Výborný,“ vyjmenovala Pořízková, na čem si její přítel pochutnal.

V Karlových Varech se Pořízkové líbí, že se hosté neberou tolik vážně a na červeném koberci je to tak pestřejší. „Já si myslím, že tady lidi z toho mají trochu víc srandu. Že se tak nebojí, protože u nás musí být každý seriózní, dávat si strašně bacha přesně na to, co má na sobě a že na tom pracovali měsíce a tady si to lidi tak nějak víc užívají. Myslím si, že je to trošku víc kreativní a trošku víc sranda,“ prohlásila Pořízková, která z českých celebrit za nejvíce stylovou označila Annu Geislerovou.