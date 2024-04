RECENZE: Tady Havel, zahajuji svůj odpočet. Konečně lidský portrét

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Co nejdál od mramorového pomníku, co nejblíž obyčejným lidským situacím; tak je stavěna dokumentární novinka kin Tady Havel, slyšíte mě?, která by se hlavnímu aktérovi jistě líbila. Je totiž střízlivá, zábavná – a politiku si drží od těla.