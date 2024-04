Naše seriály nabízejí jen vizitky českých vrahů a loupežníků, říká Filip Renč

Není to ještě ani rok, co Hudební divadlo Karlín slavnostně otevřelo svou Malou scénu. Za tak krátkou dobu však představuje už třetí premiéru. Tentokrát to bude rodinné představení Zlatovláska, které vychází jak z Erbenovy klasické pohádky, tak z neméně klasického filmu Vlasty Janečkové z roku 1973. Pod muzikálovým nastudováním, které zde poprvé uvedou v úterý, je jako režisér podepsán Filip Renč.

Proč právě dětský muzikál?

Už dlouho jsem plánoval nějakou pohádku. Prostě vytvořit něco, na co by mohla jít i moje dcera. Když jsme totiž s mojí šestiletou Sofinkou chtěli jít na nějaké rodinné představení, bylo jich v Praze hrozně málo na výběr a většinou vyprodaná. Přitom si myslím, že právě divadlo může hodně pomoci s kulturní výchovou dětí, které jinak stále jen koukají do mobilů anebo na zahraniční animované seriály, kde je spousta násilí, střílení a robotů.

Chtěl jsem se proto vrátit ke klasické české pohádce, která bude výtvarně vypadat jako malé loutkové divadlo, co mívají děti doma. Barevné, pestré, bez nějakých velkých technických podpor, jako jsou třeba projekce. Aby se takové divadélko dalo přes léto hrát třeba i na nádvořích zámků a hradů. Ale tady v Karlíně si to samozřejmě vypipláme se světly, technikou i dekoracemi.