Michal Horáček píše operu, dcera chce režírovat a hrát

„Znal jsem Václava Havla dobře a tohle je neuvěřitelně výstižné! Mám pocit, jako bych se s ním prostřednictvím tohoto filmu znovu osobně setkal. Ty záběry jsou skvěle vybrané, senzačně sestříhané... Ale je v tom něco víc, než jenom poctivá filmařská práce,“ chválil Michal Horáček časosběrný dokument režiséra Petra Jančárka Tady Havel, slyšíte mě?.

Horáček nedávno dostudoval na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy dějiny umění. Absolvoval s červeným diplomem. Přitom jeho spolužáci byli o celá desetiletí mladší. „Soupeřit v sedmdesáti letech s dvacetiletými nadanými děvčaty není jen tak. Je to určitá výzva,“ přiznal těsně před dokončením školy, kdy už se těšil, že se vrátí k práci textaře. „Byla to hrozně náročná doba. A taky zvláštní, protože k takovému studiu člověk používá jinou polovinu mozku než na tvořivou činnost. Musíte prostě přepnout do jiného modu a mně už to psaní textů případně nějaké povídky chybělo.“

Michal Horáček s fotografií z listopadu 1989, kde je zachycen spolu s Václavem Havlem. Autorem fotografie je Herbert Slavík.

Momentálně připravuje s Michaelem Kocábem operu. Téma našel v obraze italského malíře Giotta di Bondoneho, který pro baziliku svatého Františka v Assisi udělal soubor několika desítek maleb. „Vybral jsem si Vyhnání dáblů z Arezza. Bereme to s Michaelem hodně vážně. Opera je úplně jiný žánr než populární hudba rock nebo bigbít. Připravujeme se na to hodně a Michael si na základě toho kupuje nejmodernější přístroje, aby si mohl simulovat zpěv interpretů už ve studiu, tedy dřív než tam přijde živý zpěvák,“ prozradil.

Co se obsazení týká, zatím o něm nepřemýšlí, jeho dcera Rut z prvního manželství by se jako typ nabízela, protože má vystudovaný operní zpěv. „Víme, že tam bude tenor, baryton a soprán, ale na konkrétní jména je příliš brzo. To se musí narodit, vyzkoušet a mnohokrát předělat, než to bude hotové. Obsazení budeme řešit až potom,“ řekl Horáček.

Druhá dcera Julie, která ho doprovodila do kina, se spíš zhlédla ve světě filmu. „Chtěla bych být režisérkou, nebo hrát. Anebo střídat obojí,“ prozradila.

Michal Horáček a jeho manželka Michaela

Zjevně se spíš pomamila. Michaela Hořejší, druhá manželka Michala Horáčka, je kostýmní výtvarnicí. Právě ona se podepsala pod kostýmy k seriálu Zlatá labuť, který si i díky nim získal tolik příznivců.

„Míša překrásně kreslí a vždycky když něco navrhne, tak mi svoje nápady ukazuje. A mě to moc těší. Protože to, co dělá, je něco mimořádného, umělecký výkon. Momentálně spolupracuje na filmu, jehož název ani režiséra nemůžu prozradit, ale je to světová třída, a co nevidět tady začne točit. Dělala na tom strašně dlouho. A vznikla z toho taková kniha, kde jsou nakreslené všechny kostýmy a popsané, proč právě takhle vypadají, přitom vedle nich jsou další možné varianty. Věřím, že bude krásné jednou si v těch knihách listovat a vzpomínat,“ prozradil Horáček.