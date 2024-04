Svět je opět v troskách. Na obrazovky míří seriálová adaptace hry Fallout

Pryč jsou doby, kdy se podle počítačových stříleček natáčela filmová béčka jako Doom (2005, vznikal v české koprodukci) nebo Max Payne z roku 2008. S vývojem počítačových her jde kupředu i způsob, jakým se adaptují. Kdepak nanicovaté filmy, ale pečlivě opečované seriály, které dělají radost milovníkům nejen herních předloh, ale i obecně kvalitních žánrových podívaných.

Kromě The Last Of Us to byl v nedávné době například animovaný seriál Cyberpunk: Edgerunners nebo rovněž animovaný Arcade, jehož druhá řada by měla mít premiéru letos.

Fallout bude hraný; v hlavních rolích se představí Ella Purnell (hrála například ve filmech Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti, Zloba – Královna černé magie nebo Armáda mrtvých), Aaron Moten (seriál Jedna noc) nebo Kyle MacLachlan, svého času herecké alter ego režiséra Davida Lynche. Hrál Paula Atreida v jeho adaptaci Duny z roku 1984, v Modrém sametu a především v mysteriózním seriálu Městečko Twin Peaks, kde jedinečně ztvárnil zenově smířeného agenta Dalea Coopera.

Seriál se bude odehrávat ve zpustošeném světě po jaderné katastrofě, který bychom mohli charakterizovat termínem „atompunk“. Podíváme se do okolí retrofuturistického Los Angeles, kde se nachází bunkr zvaný Vault 33. Přeživší se v něm budou snažit ochránit se před radiací, mutanty a lidskými nájezdníky.

Hlavními postavami budou Lucy, její otec Hank, voják Maximus a ghúl – radiací zohavený námezdný lovec. Děj seriálu by měl odpovídat hernímu kánonu a zapadat tak do Fallout univerza. Zároveň by měl být srozumitelný i divákům s hrou neobeznámenými.

Na vše dohlédne tvůrčí tým v čele s režisérem a scenáristou Jonathanem Nolanem, který je společně s bratrem Christopherem podepsán jako spoluautor pod filmy Dokonalý trik, Temný rytíř, Temný rytíř povstal a Interstellar. Jeho jméno čteme také v titulcích seriálů Westworld a Lovci zločinců.