Když Caesar potká Blade Runnera? Coppolovo veledílo Megalopolis je hotové

„Byl jsem tam a co mám o filmu říct, když jsem Coppolovi slíbil, že budu sedět jak tichá myška a nenapíšu nic, co by mohlo vypadat jako recenze?“ uvedl pro filmový server Deadline publicista Mike Fleming Jr.

„Coppolův film srší nápady spojujícími minulost s budoucností,“ naznačil přesto. Megalopolis prý bude „epické a výsostně vizuální podobenství, kterému sluší plátno IMAX“. I přes složitost nastolených témat si však vystačí s dvěma hodinami a třinácti minutami (čistého času bez titulků).

Očekávaný snímek nabídne divákům příběh o tom, kterak katastrofa zničila světovou megapoli podobnou New Yorku. Před lidstvem stojí úkol vybudovat nové město, což samozřejmě přináší řadu otázek. Na jedné straně tak stojí ambiciózní idealistický architekt v podání Adama Drivera, na druhé starosta města (Giancarlo Esposito). Bude se stavět utopistické město budoucnosti pomocí obnovitelných materiálů? Nebo se znovu vsadí na beton a korupci? Tak nějak americký publicista naznačuje děj Coppolova vymodleného projektu.

Vedle zmíněných herců se diváci můžou těšit na Nathalii Emmanuelovou (která je v roli Julie dcerou starosty a zároveň milenkou progresivního architekta). A dále Jona Voighta, Dustina Hoffmana, Laurence Fishburnea, Shiau LaBeoufa či Foresta Whitakera. Coppolovu novinku inspirovala filmová klasika Metropolis, kterou v roce 1927 natočil Fritz Lang. Vizuální předobraz pak aktuální Megapolis našla třeba i v antickém Římě. Driverova postava se ostatně jmenuje Cesar, Espositova pak Frank Cicero.

„Po jeden večer jsem mohl sledovat natáčení filmu v Atlantě a měl jsem tam stejný pocit, jako zde (na projekci). Tedy že jeden z našich největších žijících filmařů dělá něco riskantního a zapamatováníhodného,“ zdůraznil dále filmový publicista. A dodal, že podle slov samotného režiséra to s novinkou bude podobné jako s jedním z jeho největších filmů, tedy snímkem Apokalypsa. Lidé jej prý musí vidět znovu a znovu, aby pochopili, o čem opravdu je. Takové filmy prý zrají podobně jako víno, které režisér pěstuje.

Brzy pětaosmdesátiletý režisér si ostatně sám výrobu filmu zaplatil a to přitom stála 120 milionů dolarů. Musel kvůli tomu prodat právě část svých vinic. Podobně si ostatně před pětačtyřiceti lety zasponzoroval i náročnou výrobu Apokalypsy. A jako kompletní držitel práv tak z úspěchu filmu těží dodnes.

„Coppola tehdy přivezl Apokalypsu do Cannes jako nedokončený film, aby předvedl, co dokázal. A stejně tak to nyní udělal s Megalopolis. V roce 1979 jeho vizi potvrdila Zlatá palma a z Apokalypsy se stala filmová klasika,“ hledá publicista další paralely se slavným filmem. Režisérovo přání prý zní, aby nový snímek rezonoval v divácích ještě dlouho poté a aby jim při dalších projekcích vždy dával něco nového. Třeba v souvislosti s bojem za záchranu planety.

Režiér Mike Figgis, který měl tu čest točit během vzniku Megalopolis film o filmu, Coppolův snímek popsal, jako by „Julius Caesar potkal Blade Runnera“. Podle webu IndieWire se očekává, že Megalopolis se oficiální premiéry dočká letos právě v Cannes. Filmový festival zde začíná v polovině května.

Že je třicet let plánovaný snímek konečně hotov, svědčí i skutečnost, že se Coppola začíná soustředit na další projekt. Odmítá tím spekulace, že by právě vymodlená Megalopolis měla být labutí písní režiséra Kmotrů, Draculy či zmíněné Apokalypsy. Přidá se novinka do této řady filmových klasik?