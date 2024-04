Populární zpěvačka Billie Eilish vystoupí příští červen v O2 areně

Zpěvaččino třetí studiové album má vyjít 17. května. Právě k této příležitosti oznámila Billie Eilish termíny koncertů ve velkých arénách. Od září 2024 se vydá na severoamerickou část turné, která potrvá až do prosince. Od února příštího roku pak bude turné pokračovat v Austrálii a poté ji od dubna až do konce července čekají koncerty v evropských arénách.

Čeští fanoušci už u nás americkou zpěvačku jednou naživo vidět mohli. V roce 2019 k nám dorazila jako sedmnáctiletý objev po megaúspěchu svého debutu When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Už tehdy O2 arenu vyprodala.

Z Billie Eilish se mezitím stala hvězda prvního formátu. Obrovský úspěch slavila i s deskou Happier Than Ever (2021) a stihla se stát nejmladší držitelkou dvou Oscarů v historii. Americkou akademii nejdříve v roce 2022 zaujala bondovskou písní No Time to Die, kdy se zároveň stala prvním člověkem narozeným v tomto století, který takovou cenu dostal. Stejný zářez pak zopakovala letos s písní What Was I Made For? k filmu Barbie.

Nyní dvaadvacetiletá zpěvačka, která tvoří v duu se svým bratrem Finnesem O’Connellem, je taktéž držitelka už devíti cen Grammy. Vstupenky od 1250 korun budou k prodeji od 3. května, pro členy Live Nation Club o den dříve.