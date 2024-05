RECENZE: Hrob na ostrově, vražda malíře. Z nových severských detektivek mrazí

Hrob

Na kamenité pláži jednoho z islandských ostrovů hoří na hranici z dřevěných prken lidské tělo. Opodál je o velký balvan opřený další mrtvý. A těch zesnulých v příběhu Yrsy Sigurdardóttir ještě přibude.

Začalo to už před léty, kdy po jednom bujarém večírku na vysokoškolské koleji zemře jedna z party studentských přátel. Ti se léta nesetkali, ale nyní se vydali na tenhle promrzlý ostrov bičovaný neúprosným větrem, aby se zúčastnili pohřbu další své kamarádky. A na ostrov přijíždí i patoložka Idunn s dvěma kriminalisty, kteří mají úmrtí vyšetřit. Jede sem nerada, pochází odtud a má strach, že se potká s otcem, s nímž má značně komplikovaný vztah. A to ještě netuší, jak jí do života zasáhne nevlastní sestra.

Hrob 75 % autor: Yrsa Sigurdardóttir nakladatel: Metafora překlad: Lucie Korecká

Shrnout děj tohoto románu do několika vět je v podstatě vyloučeno. Je nadmíru komplikovaný, plný nečekaných zvratů a zápletek včetně záhady dvou psích chlupů na pitevním stole. Pochopit motivy jednání té skupinky pěti přátel (z určitých důvodů se kriminalisté domnívají, že jde jen o čtyři lidi) lze až zpětně a stejně nad nimi občas čtenář zakroutí hlavou. Pokud je možné tomuto napínavému thrilleru něco vytknout, pak příliš pomalé tempo v první polovině knihy.

Dopis z Mnichova

Hluboko do minulosti sahají i příčiny vraždy veleúspěšného malíře Ludviga Ruteho. Pozval své dva bratry a sestru, aby s ním strávili vánoční svátky, chce jim něco důležitého sdělit. Tak trochu je to v rozporu s předpisy, neboť Hakan Nesser umístil svůj příběh do doby covidové epidemie, kdy se měli setkávat nejvýše čtyři lidé.

A v Ludvigově luxusním sídle v jedné švédské vesnici se jich sejde sedm – kromě sourozenců ještě manželka jednoho z bratrů, dcera sestry Louise a krásná Ludvigova společnice Catherine. A mezi nimi komisař Gunnar Barbarotti a jeho policejní i životní partnerka Eva Backamová hledají vraha.

Dopis z Mnichova 80 % autor: Hakan Nesser nakladatelství: MOBA překlad: Jaroslav Bojanovský

Neboť ráno po Božím hodu se v obrazárně najde tělo ubitého Ludviga. Je sice možné, že to má na svědomí nějaký zloděj, který se do domu vloupal, aby si krádeží ceněných Ludvigových děl pomohl k penězům. Ale kriminalistům se to příliš nezdá, protože je tady nějaké záhadné tajemství, cosi, o čem se v rodině mluvilo jako o „události“ a co se odehrálo za jedné oslavy letního slunovratu před pětadvaceti lety.

Nesser v poutavé směsici střídá vyprávění jednotlivých postav s líčením policejního pátrání a retrospektivními kapitolami. A když už to vypadá, že záhady jsou objasněny, přijde dopis z Mnichova – a všechno je jinak.