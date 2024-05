Veřejnost se rozloučí se zesnulou Postlerovou. Promluví Töpfer a Šťastný

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Divadlo na Vinohradech bude pro veřejnost otevřeno už od 10:00. „Lidé budou moci nosit květiny k rakvi a rozloučit se,“ uvedla mluvčí scény Zuzana Paulusová. Samotný obřad začne v 11:00 a potrvá asi tři čtvrtě hodiny.

Za divadlo zde smuteční řeč pronese jeho ředitel Tomáš Töpfer, za herecké kolegy promluví Jan Šťastný, za spolužáky nejspíš Petr Vacek. Další herečtí kolegové budou u rakve držet čestnou stráž. „Připravujeme sestřih z fotografií z jejich vinohradských rolí a z rodinných fotek, které přinesla Simonina dcera Jana a také v sestřihu budou některé fotky z rolí Simony z Národního divadla,“ dodala Paulusová.

Zaznít by také měla hudba a zpěv z připravované inscenace Terezka. Právě tuto novinku podle hry Lenky Lagronové totiž Simona Postlerová ještě den přes svým odchodem zkoušela. Po ukončení obřadu se divadlo pro veřejnost uzavře. Od 13:00 bude v kostele sv. Ludmily na Náměstí míru následovat mše svatá. Dění v divadle i v kostele budete moci sledovat na iDNES.cz.

Následné uložení do hrobu se uskuteční v rodinném kruhu, sdělili pozůstalí. Postlerová zemřela nečekaně 5. května ve věku 59 let. „Více než třicet let byla oporou zdejšího hereckého souboru, ale také úžasnou, empatickou, nápomocnou kolegyní a kamarádkou. Na našem jevišti ztvárnila téměř 40 nezapomenutelných hereckých postav,“ uvedla vinohradská scéna.

Simona Postlerová se narodila 9. listopadu 1964 v Plzni v herecké rodině a již v dětství údajně věděla, že bude své rodiče následovat. Herectví vystudovala na pražské DAMU, získala angažmá v Národním divadle a potom se stala členkou Divadla na Vinohradech. Kromě toho hrála také v Divadle Ungelt.

Diváci ji znají i z filmů, inscenací a seriálů. Hrála v televizních seriálech Chlapci a chlapi, Hospoda, Četnické humoresky, Nemocnice na kraji města po dvaceti letech nebo Ordinace v růžové zahradě. Objevila se ve filmech Zámek v Čechách, Divnolásky, Jedna kočka za druhou či nedávno uvedeném snímku Tancuj Matyldo.

Kromě herectví byla Postlerová i uznávanou dabérkou a recitátorkou, spolupracovala s rozhlasem. Dabovala například Samanthu Carterovou v seriálu Hvězdná brána, Lorelai Gilmoreovou v seriálu Gilmorova děvčata, Annie Hackerovou v Jistě, pane ministře nebo Audrey Hepburnovou ve filmu Snídaně u Tiffanyho. V roce 2002 získala Cenu Františka Filipovského za nejlepší ženský herecký výkon v dabingu za propůjčení hlasu herečce Emmě Thompsonové ve filmu Vtip.

Postlerová byla vdaná za hudebníka Zdeňka Hráška, který v roce 2016 zemřel. Měli spolu syna a dceru.