Pro expremiéra Nečase jsem měl velké pochopení, říká Jiří Vyorálek

Vidím, že jste jeden z mála lidí, co si ještě velmi náruživě vychutnávají klasické cigarety. Cítíte se jako outsider?

To ne, ale je pravda, že jsme vytlačovaní, přestože spousta lidí – mužů i žen – má tabák pořád ráda.

Ale stále ten tlak není takový, abyste měl potřebu s tím seknout. Nebo si chcete jen ponechat nějakou únosnou míru neřesti?

Teď se snažím jen udržovat míru, ale jednou bych s tím rád zatočil, až na to přijde. Zatím ten pravý čas nenastal. Jasně, že mě to štve, ale zároveň mi to hrozně chutná. A taky to mám spojené s prací. Kouření mi pomáhá při přemýšlení, soustředění, učení, což je přesně to, co moje práce vyžaduje. Zapálím si mezi záběry nebo čtením scénáře a přemýšlím, jak to pak budu dělat. Všichni máme nějaké berličky. Někdo cigára, jiný čokoládu nebo žvýkačky. Nezávislý člověk podle mě neexistuje.