Měl hrůzu z toho, že filmový svět zaplaví brak. A stalo se, říká dcera Karla Zemana

Filmařka, animátorka a ilustrátorka LUDMILA ZEMANOVÁ (76) žije čtyřicet let v Kanadě, kam odešla z komunistického Československa. V zahraničí dosáhla mnoha úspěchů stejně jako její otec, slavný režisér Karel Zeman, který přitom do emigrace neodešel. Proč? Co spolu mají otec a dcera společného? Jaká byla jejich dvacetiletá filmová spolupráce? Co by autor vizionářských děl jako Vynález zkázy či Cesta do pravěku říkal dnešnímu technickému pokroku? Proč ho lidé ve světě stále milují? I na tohle mi odpovídala během skypového rozhovoru Montreal–Praha umělkyně, jež vymyslela i legendu o tom, jak se javorový list dostal na kanadskou vlajku. | foto: Dan Materna, MAFRA