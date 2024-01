Věřím v tradičnější hodnoty. Chlap má být odvážný a moudrý, říká rapper Majk Spirit

Michal Dušička alias Majk Spirit se na hudební scéně pohybuje přes dvacet let. Na otázku, zdali je rozdíl mezi jeho profesionálním a soukromým já, odpovídá: „Vždy je to trošku role, protože člověk jako takový je přece jen něco jiného než interpret. Spirita beru jako svého Batmana. Superhrdinu. Kostým, který si oblékám. Zároveň se v něm ale snažím být autentický Michal Dušička a ztělesňovat hodnoty, které jako člověk ctím.“

O svém stylu, který se od začátku tak trochu odlišuje od ostatních, říká: „Přišel jsem do žánru, kde jde o agresivitu, tvrdost a machrování s inteligencí, jemností a možná až spiritualitou. Bylo to nezvyklé a schytával jsem za to hejt. Že nejsem ten skutečný pouliční raper. Asi jsem kvůli tomu i nejhejtovanější. V posledních letech možná i kvůli tomu, že se dost vyjadřuju ke kontroverzním tématům, ve kterých ostatní mlčí, aby si neuškodili.“

Vidět to je i na sociální síti X, kam se Spirit vrátil po osmi letech. „Na X jsem, protože obdivuji Elona Muska. Chtěl jsem tu platformu trochu oživit. V názorovějších tématech mi přijde jako lepší nástroj. Líbí se mi, jak přistupuje Elon Musk k free speech (svoboda projevu, pozn. red.),“ říká.

Někdy se stačí vyjádřit jen uměním

Americký podnikatel podle Spirita věří, „že bychom měli nechat mluvit všechny, protože je nebezpečné nenechat všem možnost se vyjádřit, pokud je to v rámci zákona“. Časem by si chtěl rapper založit také vlastní podcast, kde se bude moci v delším formátu podělit o své myšlenky. „Někdy ale stačí umění samotné a netřeba ho rozpitvávat,“ uvádí.

Jedním z témat, které Spirit otevírá v rámci poslední desky Nový človek 2.0, je toxická maskulinita. „V dnešním světě je slovo toxické dost nadužívané. Doplácejí na to mladí muži, kteří jsou v důsledku zmatení. Vlastnosti a cíle, které jejich otci považovali za ctnosti, jsou teď označované za pochybné,“ vysvětluje.

„Nechali jsme se unést přílišnou sentimentalitou. Věřím spíš v tradičnější hodnoty, které přetrvávají od starých Řeků, především stoiků. Věřím, že chlap má být odvážný, moudrý, spravedlivý a disciplinovaný. Nemyslím si, že je dobře, jak je momentální kultura více soustředěná na diverzitu, než na reálné schopnosti,“ dodává.

V rozhovoru pro pořad Rozstřel dál Majk Spirit promluvil o svých plánech do budoucna, blížících se čtyřicátých narozeninách, proměnách v otcovství, vnímání genderu, stěhování do Prahy i konkurenci mezi českou a slovenskou rapovou scénou.