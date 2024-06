TELEVIZIONÁŘ: Když se do vlastní zákaznice zamiluje nájemný Vrah naoko

Natočil ji Richard Linklater a podle kritiků jde o režisérův nejlepší film od slavného Chlapectví. Chvály se dočkal též představitel titulní role Glen Powell, jenž se po snímku Top Gun: Maverick vrátí i ve třetím dílu topgunovské série a vedle romance S tebou nikdy či dramatu válečných stíhačů Oddanost si zkusí i profesi lovců bouřek v příběhu Twisters.

Powellův hrdina z novinky Vrah naoko nemá o klienty nouzi, provází jej pověst nejlepšího profesionálního zabijáka v New Orleansu – ovšem ve skutečnosti je to noblesní pan profesor, který by mouše neublížil, naopak na své zákazníky upozorňuje policii.

Zlom nastane ve chvíli, kdy si jeho služby objedná zoufalá kráska, prchající před svým násilnickým partnerem. Falešný nájemný vrah se do ní zamiluje, takže stojí jen krůček od rozhodnutí, které by jej doopravdy přivedlo na zločineckou dráhu.

Film vznikl podle skutečného případu, jeho reálný aktér se však premiéry nedožil a s režisérem se před natáčením domlouval pouze po telefonu. Powellův protějšek ztvárnila portorická rodačka Adria Arjona, známá ze seriálu Temný případ nebo z filmů Pacific Rim: Povstání, Morbius a Otec nevěsty.

Roli policistky získala herečka a producentka Retta, mimochodem neteř liberijské prezidentky. Na scénáři se společně s režisérem a představitelem hlavní postavy podílel ještě Skip Hollandsworth, který s Linklaterem pracoval už na filmu Bernie.