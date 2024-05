Simona Postlerová žádné mimořádné dluhy neměla, odmítá tvrzení bulváru Kepka

„Jsme nuceni reagovat na některé nepodložené informace, které se objevily v tisku ohledně neveřejné sbírky, kterou chceme pomoci rodině naší kolegyně Simony Postlerové,“ napsal Ondřej Kepka na začátku prohlášení.

„Na základě nápadu dvou kolegyň z divadla jsme se rozhodli pomoci a obratem jsme na Herecké asociaci zřídili neveřejnou sbírku. Založili jsme speciální sociální účet Herecké asociace. Důrazně odmítáme, že řešíme jakékoliv dluhy. O žádných dluzích nevíme a podle informací od rodiny a blízkého okolí naše kolegyně žádné mimořádné dluhy neměla,“ upřesňuje Kepka s tím, že sbírka je výrazem prosté solidarity kolegů a nejbližších přátel, kteří vědí, čím vším si rodina Postlerové prošla.

Příbuzní jsou podle Kepky o akci informováni. „Byli jsme to ale my, co jsme pozůstalé s tímto nápadem kontaktovali. Veškeré prostředky budou rodině předány – včetně výpisu z účtu. S rodinou jsme se také domluvili, že vše nebudeme medializovat právě z důvodů případných nevhodných reakcí,“ vysvětluje prezident Herecké asociace.

Pro veřejné prohlášení se s kolegy rozhodli proto, že chtějí chránit dobrou pověst rodiny i samotné Simony. „Byla to právě Simona, která byla pro mnohé z nás vzorem, jak se postarat o své blízké, nesnášela konzumní život a ke své práci a veškerým svým závazkům přistupovala velmi zodpovědně,“ dodal Kepka.

Simona Postlerová zemřela 5. května 2024 ve věku 59 let. Herečku mohli diváci naposledy vidět ve filmu Tancuj Matyldo. Hrála například také ve filmu Probudím se včera, seriálech Chlapci a chlapi, Hospoda, Ordinace v Růžové zahradě a dalších.

Od roku 1992 působila v Divadle Na Vinohradech, objevila se tam například v kusech Brouk v hlavě či Jistě, pane ministře. Byla také výbornou dabingovou herečkou, jejím hlasem mluvila například Samantha Carterová v seriálu Hvězdná brána, Lorelai Gilmoreová v seriálu Gilmorova děvčata či Annie Hackerová v Jistě, pane ministře.

V roce 2002 získala Cenu Františka Filipovského za nejlepší ženský herecký výkon v dabingu za propůjčení hlasu herečce Emmě Thompsonové ve filmu Vtip.

Simona Postlerová byla vdaná za hudebníka Zdeňka Hráška, který v roce 2016 zemřel. Zůstala po ní dcera a syn, který se kromě poruchy autistického spektra potýká také se schizofrenií.

Přátelé i veřejnost se s oblíbenou herečkou a dabérkou naposledy loučí dnes, v úterý 14. května. Pietní akt se koná do 11:45 v Divadle na Vinohradech, zádušní mše je pak od 13 hodin v kostele sv. Ludmily na náměstí Míru v Praze.