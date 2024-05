Měl jsem stažené půlky, přiznává hokejista Ščotka po mistrovství světa

Tomáš Kundrátek se nahrávkou bostonskému snajprovi Davidu Pastrňákovi zasloužil o jeden z klíčových gólů finálového zápasu proti Švýcarsku. „Bylo to sehrané. Signál Hajčusovi, Liborovi Hájkovi jsem říkal: Dej mi to, dám to Pastovi, půjdem slavit. Klasika,“ popisuje Tomáš Kundrátek.

„Pasta přijel a hned první den řekl: Hoši, tady to mám rád, to je moje místo, nahrajte mi to tam a běžte se radovat,“ vysvětlil hokejový obránce.

Jeho kolega Jan Ščotka se na led dostal až poslední den turnaje a ve finálovém zápase strávil jen něco málo přes čtyři minuty. „Člověk to musí dobře načasovat,“ říká se smíchem a současně připouští, že „z toho měl stažené půlky.“

„Bylo to z ničeho nic, vůbec jsem nepočítal, že ještě letos budu hrát,“ vypráví Ščotka, který devět zápasů strávil jako divák.

„Myslel jsem, že mě jenom napíšou na soupisku, já si tam sednu a budu fandit zespodu,“ vzpomíná na poslední den utkání. „Pak Židla řekl, že jdu na led tady s Kuntesem, tak jsem nevěděl, co už mám teď dělat.“

„Ten byl bílý jako stěna,“ doplňuje David Tomášek. Na ledě se na něj hned vyřítil obávaný švýcarský útočník Kevin Fiala. „Fiala jede, na střídačce se všichni zvedají, už je v našem pásmu, ale tady mistr mu to vypíchne a vyhodí z třetiny... a my jsme se radovali, jako kdybychom dali gól,“ líčí Tomášek skvělý Ščotkův zásah proti největší hvězdě Švýcarů.

„Bylo na tom krásně vidět, jak celý tým žil, jak byl pospolu,“ dodává Tomášek s tím, že tomu odpovídaly i následné oslavy.

Obránce českého národního týmu Jan Ščotka v souboji se švýcarským útočníkem Dariem Simionem při finálovém zápase mistrovství světa. (květen 2024)

David Tomášek hraje za Färjestadt BK a byl v uplynulém ročníku nejlepším střelcem švédské ligy. Na mistrovství tak musel čelit i svým týmovým kolegům – a je rád, že jim to s českým týmem nandal. „Měl jsem tam spoluhráče a už je trochu znám. Vím, že jsou sebevědomí. To jen my jsme občas takoví poserové. Nakonec jsme ale byli dobří. Byl jsem moc rád, že jsme je porazili,“ uzavírá spokojeně Tomášek.