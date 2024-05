Bedřich Smetana mi byl protivný, říká herečka Sarah Haváčová

Ve filmu, který režíruje Marek Najbrt, hraje skladatelovu druhou manželku Bettinu, přičemž Smetanu ztvárňuje Václav Neužil, jehož majstrštykem byl doposud olympionik Emil Zátopek.

„Zachycujeme posledních šestnáct let jejich společného života, kdy už spolu mají dvě děvčátka. Ten film je o trojúhelníku, který tvoří Bedřich Smetana, Bettina a Eliška Krásnohorská (hraje ji Denisa Barešová - pozn.red.),“ prozrazuje Sarah Haváčová.

Herečka nezastírá, že měla se skladatelem zpočátku problém, byť jeho hudbu poslouchá a obdivuje. „Když jsem četla scénář poprvé, byl mi Smetana protivný. Ale během zkoušek jsem mu přicházela čím dál víc na chuť a objevovala v něm ty jeho velké až božské umělecké kvality. Postupně jsem si k němu našla cestu, abych ho měla ráda, protože jinak bych Bettinu hrát nemohla,“ prozradila.

O tom, jak velkým hudebním skladatelem Smetana byl, není sporu, jak a hlavně na co zemřel, je však dodnes předmětem debaty. Nejčastěji zaznívá názor, že na syfilis. Milena Štráfeldová podnikla velký průzkum, než jeho život na základě skutečných událostí zbeletrizovala a nyní předkládá čtenářům v knize Friedriech řečený Bedřich.

„Z toho, co jsem se o něm dozvěděla, načetla nebo vyslechla, mám dojem, že to byl člověk velmi urputné až umanuté povahy. Zejména ve vztahu k ženám. Velmi je uháněl a většinou nakonec ukecal. I svoje dvě manželky. Slovo ne pro něj nemělo žádnou váhu. V pozdějších letech svého manželství s Bettinou na to taky doplatil,“ říká autorka knihy.

Jaroslav Plesl a Sarah Haváčová v seriálu Zlatá labuť (2024)

Právě záletná Smetanova povaha a bohémství bylo jeho manželce trnem v oku. „Obdivuji Bettinu, byla to statečná ženská, která vytvářela teplo domova. Přitom se musela vypořádat s jeho slávou a světem, který jí nebyl blízký. Sama byla spíš racionální. Přesto mu byla s určitou pokorou a trpělivostí vždycky oporou, dávala mu křídla. Myslím, že musela jít trochu přes sebe, ale nikdy ho neopustila,“ míní Sarah Haváčová a dodala, že urputnost Smetanovi posloužila v jeho profesním životě. „Svou pracovitostí a usilovností si vydobyl vysokou pozici, a tím je pro mě inspirací.“

Herečka se v současné době objevuje na obrazovce televize Nova v seriálu Zlatá labuť. Je v něm mstivou manželkou esesáka Grubera, kterého hraje Jaroslav Plesl. „Gruberová milovala svého muže, přitahoval ji až do posledních dní. Nikdy ani na vteřinu nepomyslela na to, že by ho opustila. Kdežto Smetanová to neměla tak jasné. Ta svého muže zas až tolik nemilovala,“ srovnává herečka postavy manželek dvou výrazných mužů.

Osobně je ráda, že natáčení Zlaté labutě má už za sebou. „Když měla Gruberová v jedné větě několik nadávek, bylo to nepříjemné, ale ten seriál mám ráda. Byla to v mnoha ohledech nádherná doba,“ prohlásila.

Ze seriálu Vytoč mého agenta! (2024)

K vidění je Sarah Haváčová i na Primě v seriálu Vytoč mého agenta!, který vypráví komediální příběhy z prostředí castingové agentury. Herci jsou v něm často líčeni jako labilní osoby, které potřebují podržet a utěšit. Původně francouzský seriál ukazuje i zákulisní praktiky. „U nás v Česku ale tenhle svět není tak drsný jako v tom seriálu, kde si agenti navzájem přebírají herce,“ uvádí na pravou míru herečka.

Sarah Haváčová hraje také divadlo. Ve Werichově vile ji fanoušci mohou vidět v monodramatu o rakouské houslistce židovského původu Almě Rosé, která byla transportována do koncentračního tábora Birkenau, kde vedla orchestr. Momentálně píše monodrama. „Připravujeme s Markem Orko Váchou komponovaný večer, ve kterém já budu hrát a on bude mít přednášku na téma: Koření života nemáme v kredenci, nýbrž ho nosíme stále s sebou po kapsách,“ prozradila.

Právě kněz Marek Orko Vácha byl hereččiným duchovním průvodcem, když se po návratu z poutní cesty do Fatimy, rozhodla podstoupit biřmování.