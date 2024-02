Na Grammy uspěly Taylor Swift a Billie Eilish, oceněného rapera odvedla policie

Výběr z vítězů Grammy 2024 Píseň roku Billie Eilish – What Was I Made For? Album roku Taylor Swift – Midnights Nahrávka roku Miley Cyrus – Flowers Nový interpret Victoria Monét Nejlepší popové vokální album Taylor Swift – Midnights Nejlepší R&B píseň Snooze – SZA Nejlepší sólový popový výkon Miley Cyrus – Flowers Nejlepší R&B album Victoria Monét – Jaguar II Nejlepší rapové album Killer Mike – Michael Nejlepší rockové album Paramore – This Is Why Nejlepší metalový výkon Metallica – 72 Seasons Nejlepší alternativní album Boygenius – The Record