Usedla za piano a zpívala. Držitelka 15 cen Grammy překvapila londýnské nádraží

Dvaačtyřicetiletá americká zpěvačka usedla za černé piano na vlakovém terminálu St. Pancras, který anglickou metropoli propojuje se zbytkem Evropy. Klavírní křídlo kdysi budově daroval zpěvák Elton John.

Patnáctinásobná držitelka ceny Grammy zahrála čtyři písně včetně hitů Empire State of Mind, If I Ain’t Got You a No One.

Početné publikum zpěvačku povzbuzovalo během refrénu a meziher jejího sólového vystoupení, kdy také zahrála svou nedávnou novinku Lifeline ze soundtracku k novému hudebnímu celovečernímu filmu The Color Purple. Ten vychází z broadwayského divadelního muzikálu, který byl natočen podle románu z roku 1982.

Alicia Keys hrála asi deset minut a rostoucí dav kolemjdoucích tak měl dost času pořídit řadu videí a fotografií na sociální sítě.

Zpěvačka do Londýna zavítala o víkendu, aby vystoupila jako hlavní hvězda koncertu pořádaného rozhlasovou stanicí v londýnské O2 Areně.

Alicia Keys se nyní těší z další nominace na Grammy; ceny mají před sebou již 66. ročník. Vysloužila si ji za desku The Diary of Alicia Keys, která vyšla u příležitosti 20. výročí jejího druhého stejnojmenného alba. Vyhlášení se uskuteční začátkem února v příštím roce.