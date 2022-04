Na Grammy bodovala Olivia Rodrigo, album roku natočil Jon Batiste

Výběr z vítězů Grammy Nejlepší nahrávka Silk Sonic - Leave The Door Open Album roku Jon Batiste - We Are Píseň roku Silk Sonic - Leave The Door Open Objev roku Olivia Rodrigo Nejlepší popový výkon Olivia Rodrigo - Drivers License Nejlepší duet Doja Cat fest. SZA - Kiss Me More Nejlepší tradiční vokální album Lady Gaga a Tony Bennett - Love For Sale Nejlepší popové zpívané album Olivia Rodrigo - Sour Nejlepší rockové album Foo Fighters - Medicine At Midnight Nejlepší alternativní album St. Vincent - Daddy’s Home Nejlepší rapové album Tyler, the Creator - Call Me If You Get Lost