Taylor Swift trénuje tvrdě jako profesionální sportovci, tvrdí její osobní kouč

„Někteří lidé by se pravděpodobně pozvraceli nebo by si museli po cvičení alespoň na chvíli lehnout na zem, kdyby trénovali stejně poctivě jako Taylor Swift,“ říká Kirk Myers. „Všechny tréninkové plány jsem jí ušil přímo na míru. Přistupovali jsme k tomu na její žádost tak, jako by byla profesionální sportovkyně,“ prozradil kouč v rozhovoru pro dubnové vydání magazínu Vogue.

I když má zpěvačka někdy volný den, rozhodně nezahálí. „Nefláká se jen proto, že má ve svém kalendáři někdy pár hodin volna,“ říká trenér. Podle Myerse je Taylor Swift v posilovně „až šestkrát týdně, pokaždé nejméně na dvě hodiny“.

„Taylor je nejodolnější člověk, kterého jsem kdy poznal. Je ohromně inspirující vidět ji důsledně překonávat překážky. Sama říká, že po každém tréninku se cítí silnější, mentálně i fyzicky“ popisuje kouč.

V době, kdy je muzikantka na cestách, podle trenéra trénují průměrně jen dvakrát týdně a zaměřují se přitom hlavně na silový trénink.

„Taylor trénovala i při každém turné. V sezóně to je spíš o udržení kondice, to znamená, že se věnujeme stabilitě, mobilitě a biomechanice pohybu,“ vysvětluje Myers.

Dodává, že zpěvaččiny tříhodinové koncerty jsou samy o sobě velmi náročným a vyčerpávajícím maratonem, který jí započítává do týdenního tréninku. „Pokud jste její show někdy viděli, víte, jak je to fyzicky náročné. Představte si, že to samé děláte vy. Tři nebo čtyři dny za sebou. A k tomu ještě chodíte pravidelně do posilovny. Docela síla, ne? A to přesně dělá Taylor,“ dodává kouč.

Taylor Swift v minulosti prozradila, že od chvíle prvních loňských příprav na letošní turné přestala pít alkohol. „Dělat takovou show s kocovinou, to si nechci ani představovat,“ říká.

„Všechny nasmlouvané koncerty musím zvládnout. Show musí jet dál. A to i když jsem nemocná, zraněná, mám zrovna zlomené srdce, není mi dobře nebo jsem vystresovaná. Nedá se nic dělat. Pokud si někdo koupí lístek na můj koncert, budeme pro něj hrát, dokud všichni neodpadneme,“ směje se zpěvačka.

Taylor Swift vydala minulý týden svou jedenáctou desku s názvem The Tortured Poets Department (Oddělení utrápených básníků). Desítky milionů fanoušků po celém světě se nakonec dočkaly dvojalba s celkem 31 skladbami. Podle recenzí jsou písně opět velmi osobní a podobně jako u předchozí tvorby jsou ústředním motivem předešlé zpěvaččiny vztahy.