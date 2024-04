40 kilo jsem zhubla přirozeně. Máma si píchala injekce, říká Kelly Osbourne

„Vím, že si všichni myslí, že jsem stejně jako mnoho dalších lidí užívala na hubnutí injekce. Není to tak. Já jsem je nikdy nebrala,“ řekla Kelly Osbourne v novém rozhovoru pro ExtraTV.com

Dcera zpěváka Ozzyho Osbournea prozradila, že rapidně zhubla tím, že ze svého jídelníčku vyřadila cukr, pečivo, těstoviny a rýži.

Za výrazné zhubnutí Kelly Osbourne mohla prý také těhotenská cukrovka. „Musela jsem zhubnout vše, co jsem v těhotenství nabrala, jinak tu bylo velké riziko, že budu mít opravdovou cukrovku, což jsem vážně nechtěla,“ pronesla.

Popsala také, že v současnosti podstupuje proceduru na zpevnění kůže obličeje a celého těla. „Porodila jsem a na břiše se mi udělalo hrozně moc strií. Moje kůže ztratila pružnost,“ řekla.

Populární injekce na hubnutí začátkem letošního roku obhajovala. Jsou podle ní pro mnohé lidi rozhodně jednodušší, než změna jídelníčku a pravidelné cvičení. „Existuje milion způsobů, jak zhubnout. Tak proč si nepomoci něčím, co není tak nudné jako cvičení?“, řekla. Lidé podle ní léky na hubnutí mnohdy odsuzují, ale když pak vidí rychlé výsledky u ostatních, sami je také chtějí užívat. „O tom, jak je to špatné, mluví nejvíce lidé, kteří to sami tajně užívají. Nebo ti, kteří jsou naštvaní, že si to z finančních důvodů nemohou dovolit,“ dodala.

V roce 2020 podstoupila Kelly Osbourne podvázání žaludku, díky kterému zhubla tehdy 38 kilogramů.

V podcastu Scheananigans Kelly promluvila v září 2023 o tom, jak měla po porodu syna v roce 2022 za úkol shodit veškerá nadbytečná kila. „Řekla jsem si, že jsem zhubla všechno, co jsem nabrala během těhotenství a uvidíme, kam dál to dokážu se shazováním kil dotáhnout. Rozhodla jsem se být na sebe přísná. A pak jsem to trochu přehnala,“ přiznala.

Její matka Sharon Osbourne (70) loni v září popsala, že má po užívání injekcí Ozempic problémy s váhou. Zhubla příliš rychle a víc, než by si přála. „V životě jsem měla nejvíc 104 kilogramů. Teď mám jen 45 kilo. Ale chci si udržet váhu kolem 48 kilogramů. Jsem příliš hubená,“ dodala manželka zpěváka Ozzyho Osbournea, který se potýká s vážnými problémy s páteří a s Parkinsonovou chorobou.

Co je Ozempic a k čemu se používá? Ozempic je antidiabetikum, které se používá v kombinaci s dietou a cvičením k léčbě dospělých s diabetem 2. typu, u nichž není toto onemocnění uspokojivě kontrolováno. Přípravek Ozempic může být používán samostatně u pacientů, kteří nemohou užívat metformin (jiné antidiabetikum). Může být rovněž používán jako přídatná léčba k jiným antidiabetikům. Lék obsahuje léčivou látku semaglutid.

VIDEO: Kelly Osbourne s partnerem na předávání cen Grammy (2024):