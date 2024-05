Nenechávám si nic píchat do obličeje, říká herečka Sarah Paulsonová

O svém postoji se rozpovídala v rozhovoru pro Interview Magazine, kde hovořila se svým hereckým kolegou a zároveň blízkým kamarádem Pedrem Pascalem. „Jelikož si nenechávám nic píchat do obličeje, tak podle mě každý vidí, že je mi čtyřicet devět,“ řekla bez obalu.

Vzápětí dodala, že jí zřejmě o to více vrásek přidá současná role v divadelní hře Appropriate. Pascal se ji snažil povzbudit, že si díky hraní mládí naopak udrží, ale to rezolutně odmítla.

„Jestli něco přispěje k mému rychlému stárnutí, tak je to návrat k divadlu. Když takhle občas zkouším v zákulisí, říkám si, že dělám tolik výrazů tváře několikrát za den a po několik měsíců v kuse, a že takové vrásky na čele jsem v životě neměla. Čekám, že než s touhle hrou skončím, budu je mít už napořád,“ prohlásila.

Sarah Paulsonová a Holland Taylorová na cenách Emmy (Los Angeles, 12. září 2022)

Řeč padla i na dlouhodobé přátelství obou herců, kdy se Paulsonová přiznala, že si nepamatuje moment jejich seznámení. Již předtím v dubnu 2023 pro magazín Esquire vyprávěla o tom, jak Pascalovi pomáhala v jeho kariérních začátcích, kdy doslova neměl na jídlo. „Občas jsem mu takhle dala svoji denní výplatu, aby aspoň měl z čeho žít,“ uvedla.

Pascal měl totiž zpočátku jen velmi málo rolí, a tak vážně uvažoval, že se svého snu o herecké kariéře vzdá. Potom si ovšem našel partu přátel – kam patřila i Paulsonová – a právě ti mu pomohli těžké období přečkat.

Sarah Paulsonová už devět let žije se svou kolegyní, herečkou a dramatičkou Holland Taylorovou (81), která je známá například jako Charlieho matka ze seriálu Dva a půl chlapa.