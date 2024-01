Sexuálně laděné falešné fotky Taylor Swift zaplavily web a šokovaly svět

Jeden snímek, který zveřejnil jistý uživatel na síti X, nasbíral 47 milionů kliků, než byl účet ve čtvrtek zmrazen. Správci sociální sítě miliardáře Elona Muska museli následně pozastavit řadu dalších účtů, které zveřejňovaly falešné snímky populární zpěvačky. Lavina se ale už rozjela – obrázky nasdíleli uživatelé internetu na jiných platformách sociálních médií. A šíření pokračovalo dál navzdory snaze správců je odstranit.

Zatímco síť X oznamovala, že pracuje na odstranění falešných fotek, fanoušci popové superstar zaplavili platformu protesty. Zveřejnili související klíčová slova spolu například slovy Protect Taylor Swift (Chraňte Taylor Swift) ve snaze narušit sdílení snímků a zkomplikovat jejich dohledání.

Firma Reality Defender, která se zabývá kybernetickou bezpečností zaměřenou na odhalování umělé inteligence, s devadesátiprocentní jistotou určila, že snímky někdo vytvořil pomocí takzvaného difúzního modelu. Tedy technologií řízenou umělou inteligencí, která je dostupná přes více než sto tisíc aplikací a veřejně dostupných modelů.

Jak se odvětví umělé inteligence neustále rozvíjí a získává na obrovské popularitě, společnosti se předhánějí ve vydávání nástrojů, které uživatelům umožňují vytvářet obrázky, videa, textové a zvukové nahrávky pomocí jednoduchých pokynů. Snadnější a levnější pracovní postupy ovšem vedou i k zneužívání. Falešné fotky nebo videa zobrazují lidi v situaci, ve které by dobrovolně nikdy nebyli. Tedy aspoň na veřejnosti.

Celebrity tomuto problému čelí už dlouho například ve sexuálním průmyslu, kde jsou účinkujícím přidělávané obličeje známých osobností. Už i v Česku už je populární vkládat například politikům do úst věty s jejich hlasy, které ve skutečnosti neřekli.

Rozšiřuje obava, že „deepfake“ se stává mocnou dezinformační silou, která umožňuje každodenním uživatelům internetu dodávat fotky známých lidí, které je znázorňují nahé nebo v nějaké trapné pozici.

Síť X ujišťuje, že dodržuje „politiku nulové tolerance“ vůči škodlivému obsahu. Poté, co Elon Musk koupil službu v roce 2022, platforma zaznamenala nárůst problematického obsahu včetně obtěžování, dezinformací a nenávistných projevů. Pravidla pro jejich kontrolu ke všemu X uvolnila a také obnovila účty, které byly dříve zakázány kvůli porušení pravidel.

Přestože mnoho společností, které vyrábějí generativní nástroje umělé inteligence, zakazuje svým uživatelům vytvářet explicitní snímky, lidé nacházejí způsoby, jak pravidla porušovat.

Případ zpěvačky Swift oživil výzvy amerických zákonodárců, aby úřady zakročily. Demokratická politička Joe Morelle z New Yorku označila situaci za děsivou a připomněla, že loni představila návrh zákona, který by se sdílení takovýchto snímků stalo federálním zločinem. „Ženám se to stává všude a denně,“ dodala.

K šíření fotek se vyjádřila i mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierre. Označila ho za „alarmující“.