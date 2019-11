Před pornem nás ochrání víra a umělá inteligence, věří americké církve

„Víte, že lidé ve vašem duchovním úřadu sledují porno, a jste si vědomi toho, že jeho konzumace brání duchovnímu růstu a zdravým vztahům. Jenže najít cestu, jak účinně pomoci lidem nad pornografií zvítězit a nalézt svobodu, může být zmáhající,“ říká webová stránka firmy Covenant Eye. A nabízí pomoc.

Její služba Internet Accountability and Filtering „pomáhá mužů a ženám sebe a své děti před pokušeními internetu chránit“. „Zbavuje používání internetu na počítačích, chytrých telefonech a tabletech diskrétnosti,“ slibuje.

Evangelikální organizace jako Mezinárodní sjednocená letniční církev její produkty vynášejí do nebes. Jejich nákupem a propagací dáte jako pastoři kongregaci najevo, že pečujete o její integritu, hlásá církevní web. A dodává, že v nabídce jsou samozřejmě množstevní slevy.

Letniční církev není samozřejmě sama, služby Covenant Eye svým členům doporučuje v rámci Partnerství pro čistotu například i baptistická církev Prestonwood. A přirozeně, ani firma Covenant Eye není jedinou firmou, která nabízí ochranu a dozor. Podobné služby prodává například společnost xxxchurch.com. Samuel Perry, autor knihy Závislí na chtíči, proto mluví o celém průmyslovém komplexu pro byznys s cudností.

Všeobecný vzestup a všudypřítomnost pornografie jsou totiž pro puritánské protestanty přirozeně problém. S pornem nemohou uzavřít smír, nejde nad ním však ani vyhrát. Kolektivně komunity konzervativních protestantů porno nenávidí, individuálně ho vyhledávají stejně jako ostatní.

Svůdný hřích

Podle Perryho analýz, které vycházejí z pečlivých a podrobných společenských výzkumů General Social Survey z let 1984 až 2016, totiž svodům pornografie vzdorují jen ti členové evangelikálních denominací, kteří „chodí pravidelně do kostela a berou Bibli jako doslovná slova boží“. Pouze v této kategorii konzumace pornografie nestoupla.

U členů evangelikálních komunit, kteří víru častými návštěvami kostela neupevňují, rostla konzumace porna od poloviny devadesátých let, kdy k ní otevřel dveře internet, jako u zbytku americké populace. Ba co víc, jak dodává v článku nazvaném „Chvalte Pána, googlujte porno“ server Pacific Standard, státy s nejvyšším zastoupením evangelikánů vykazují nadprůměrné počty vyhledávání sexuálně explicitního internetového obsahu.

„Je to fascinující paradox,“ shrnuje v rozhovoru pro The New Yorker Samuel Perry, „máte skupinu lidí, kteří pornografii z morálních důvodů nenávidí. Chtějí ji smazat z povrchu světa. Jenže statisticky ji sledují jen o něco málo méně než průměrný Američan.“

Boj s pornografií je pro konzervativně protestantské církve obtížnou výzvou. Jak ho vést? A co dělat s padlými a raněnými, s těmi, kdo neodolají pokušení a sejdou na scestí?

Software vás nahlásí souvěrcům. A firma vydělává

Tradičně se prevenci konzumace pornografie a nápravě provinilců věnují církevní sezení. Podle Perryho kolem tohoto účelu vznikla celá „subkultura“ skupin studia Bible nebo skupin mužských věřících. Mužských, protože v evangelikálních komunitách se pornografie spojuje převážně s muži. Spousta času je podle Perryho na oněch sezeních věnována otázkám jako „Takže, dívali jste se tento týden na porno?“, „A co masturbace, kdo to dělal?“

Jenže pornografie svou ofenzívu vede nejmodernějšími technologickými prostředky. Trh je však na druhé straně dokáže nabídnout i církvím. Společnost Covenant Eyes, jejíž název slibuje, že firma bude očima dohlížejícíma na dodržování božího slibu, nabízí církvi a věřícím pro boj s pornem speciální software. Ten se po instalaci do počítače stane svého druhu slídivým božím okem, které bude dohlížet na to, co na internetu pácháte.

Když vás přistihne při pochybné aktivitě, pořídí snímek obrazovky. A nejen to, po zamlžení jeho necudných prvků obrázek odešle těm, které jste si zvolili jako osoby, které mají dohlížet na vaši ctnost a přispěchat v případě „zhřešení“ na pomoc. Mohou to být členové rodiny, souvěrci z kongregace, pastor. Právě proto, aby se tito „zodpovědní partneři“, jak je propozice nazývají, nevystavili pornu sami, je snímek v patřičných místech rozostřen. Pokud však „zodpovědný partner“ chce vidět konkrétní podobu „zla“, jemuž jste se vystavili, rozostření zmizí.

Podle serveru Roll Call užívá službu Covenant Eyes na 300 tisíc lidí, téměř všichni jsou muži, z 62 procent jsou ženatí. V průměru platí 15,99 dolaru, což firmě vynáší roční tržbu kolem 57 milionů dolarů. Na rozdíl od starších technologií, které sázely na filtrování klíčových slov, využívá Covenant Eye umělou inteligenci. „Na detekování pornografie na monitoru jsme vyvinuli vlastní umělou inteligenci pro rozpoznávání obrazů,“ sdělil serveru mluvčí firmy Dan Armstrong.

Od roku 2002 pak pracuje na softwaru, který dokáže vyhledat, filtrovat a nahlásit „zodpovědným partnerům“ pornografii, firma xxxchurch.com. „Pastoři byli z oné myšlenky nadšení,“ chlubí se její web. Software začala firma poskytovat v roce 2004, dnes stojí kolem 70 dolarů ročně.

Firmy nabízející protipornografický software jsou přitom podle Perryho vrcholkem ledovce. Za nimi se skrývá byznys s konferencemi, přednáškami, prodej knih. „Říkám tomu průmyslový komplex pro byznys s neposkvrněností,“ prohlašuje sociolog náboženství Perry.

Jaké mu dává šance? Na základě svých rozhovorů s konzervativními protestanty soudí, že u mnoha vede konzumace pornografie k zmírnění víry. „Klasická teorie říká, že když se dopouštíme jednání, které podle nás porušuje hodnoty, které zastáváme, můžeme udělat jednu ze dvou věcí. Buď se tak můžeme přestat chovat, nebo změníme svoje hodnoty,“ líčí a dodává, že podle jeho zkušeností vede opakované sledování porna k tomu, že věřící začnou od víry odstupovat: „Postupně se méně modlili, méně často navštěvovali kostel, méně cítili, že bůh hraje v jejich životech významnou roli.“