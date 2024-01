Jednička z rozboru písně. Americké univerzity vyučují o tvorbě Taylor Swift

Jednou z prvních vzdělávacích institucí, která otevřela kursy věnované textům Taylor Swift, byl v roce 2022 Institut Clivea Davise na Newyorské univerzitě. Přednášky vedla Brittany Spanosová z redakce hudebního magazínu Rolling Stone. V následujících semestrech se přidaly další univerzity. Některé přednášky zpěvačku a její kariéru rozebírají z obchodně-marketingového hlediska, jiné se soustředí na její texty.

Studovat fenomén Taylor Swift je možné například na Harvardově univerzitě, Texaské univerzitě v Austinu, Floridské univerzitě nebo Kalifornské univerzitě v Berkeley.

Na Harvardu vede kurs „Taylor Swift a její svět“ Stephanie Burtová, básnířka, literární kritička, profesorka angličtiny. A také nadšená Swiftie, jak si zpěvaččini fanoušci říkají. Podotýká, že je vděčná za to, že neumí zpívat, protože by se sama snažila uživit jako písničkářka a nejspíš by naprosto selhala.

Studenti jejího kurzu mají za úkol analyzovat texty Taylor Swift, zjistit, jaké rétorické prostředky jsou v nich použity a podobně. Předmětem studia jsou také literární díla, v nichž Stephanie Burtová nachází spojitost se zpěvaččinými písněmi. Jde o díla, zabývající se vzpomínkami na dětství nebo popisující, jak se stát umělcem. Patří mezi ně například básně anglického romantika Williama Wordswortha nebo román The Song of the Lark americké autorky Willy Catherové.

Studenti, kteří chtějí z Taylor Swift dostat jedničku, budou muset napsat několik esejí o písních studovaného objektu, o důležitých událostech ve zpěvaččině kariéře a podobně. Burtová doufá, že tak lépe pochopí, proč si Taylor Swift zamilovalo tak ohromné množství lidí.

Podobně jsou zaměřené i další kursy na ostatních univerzitách. Profesorka Elizabeth Scalaová, vystudovaná medievalistka, která se specializuje na dílo Geoffreyho Chaucera se zvláštním přihlédnutím k Canterburským povídkám, otevřela na univerzitě v Austinu hodiny Taylor Swift na popud své dcery, zpěvaččiny oddané fanynky.

V učebním plánu je například rozbor formálních technik a literárních prostředků zpěvaččiných textů, jejich analogie se slavnými literárními díly nebo analýza vybraných písní, jejich „rozpitvání“ krok po kroku.

Taylor Swift není jedinou popkulturní osobností, jejíž dílo je předmětem seriózního studia. Podobně se na některých univerzitách zasvěceně psalo a vášnivě diskutovalo o Laně del Ray, Kanye Westovi, Miley Cyrus, Harrymu Stylesovi, Rihanně nebo Beyoncé.