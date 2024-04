Hloupý, agresivní, nemá závodit. Quintana chce na Giru opustit dopingový stín

Když v roce 2014 vjel Quintana ve čtyřiadvaceti letech na trasu svého prvního Gira, měl na kontě už dvanáct vítězství.

Mezi nimi i triumf v horské etapě Criteria du Dauphiné 2012 a královské etapě Tour de France 2013, kde ze druhého místa průběžného pořadí zatápěl v posledním týdnu i Chrisi Froomovi ve žlutém.

Věštilo se, že právě on bude prvním kolumbijským vítězem Tour.

Při svém premiérovém Giru vzal v šestnáctém dějství osud do svých rukou, na svazích Val Martello zvítězil po pětikilometrovém sólu a oblékl se do růžové. Svůj náskok ještě navýšil triumfem v časovce na Cima Grappo.

Do cíle závěrečné etapy v Terstu dorazil s tříminutovou výhodou na zbytek soupeřů. Stal se nejmladším vítězem Gira od Damiana Cuega v roce 2004.

Ale o dekádu později je vše o tolik jinak.

Jeho triumf z Gira i z Vuelty o dva roky později je už dávno pryč, stejně jako dvě další pódia na Tour. Poslední dvě sezony mnohem víc než na svazích bojoval mimo ně. O tým, o důvěru, o záchranu.

Po nálezu tramadolu v jeho vzorcích z Tour 2022 o všechno z toho přišel. Stáj Arkéa s ním okamžitě rozvázala smlouvu, UCI jeho výsledky z Tour smazala, rázem se ocitl na černé listině.

Celou minulou sezonu tápal, než mu pomocnou ruku nabídl Movistar. V jeho barvách dosáhl největších úspěchů, v něm se ale i často trápil a necítil dostatečnou podporu.

To vše je nyní pryč. Vděčný Quintana je zpět v modrých barvách španělské stáje, křivdy jsou zapomenuty, převažuje pouze vděčnost. Na Giru mu Movistar dokonce přiřkl pozici lídra, i když on už dopředu hlásí, že se chce zaměřit pouze na etapová vítězství.

Jenže ne všichni z ohlášeného pelotonu Gira jsou z jeho přítomnosti tak nadšení jako šéfové Movistaru.

Stálice Bahrainu Wout Poels se s Quintanou potkal už v březnu na Kolem Katalánska a svůj zážitek pak popsal v podcastu In Koers, který natáčí s Dylanem van Baarlem. V jednom ze stoupání se chtěl Poels zavěsit na zadní kolo lídra Movistaru Enrica Mase, kterému byl Kolumbijec coby domestik k ruce.

„Jel jsem vedle Quintany a v tom do mě strčil loktem. Začali jsme se hádat a já se ho zeptal, jestli bere znovu tramadol. Na to začal být hodně agresivní,“ líčil Poels. Zároveň přiznal, že nejspíš mohl poznámku o tramadolu spolknout. „Ale on byl natolik hloupý, že ho použil na Tour.“

Jen o pár dní později se ke Quintanovi dostal jeden z hlavních favoritů Gira Geraint Thomas. Společně se svým kolegou z Ineosu Lukem Rowem komentují cyklistické dění v podcastu Geraint Thomas Cycling Club. A když přišlo na návrat Kolumbijce na Giro, měl Thomas jasno: „Vůbec by neměl závodit.“

Samozřejmě lze předpokládat, že ne každý v pelotonu má tak ostrý názor. Je ale jasné, že jezdcům, kteří se snaží jméno cyklistiky po dopingových skandálech očistit, Quintanova přítomnost na startu vadí. A že se s tím před ním netají.

Quintanu v jeho čtyřiatřiceti letech dost možná čeká rozlučková sezona.

Na Giru bude mít osm kopcovitých a pět horských etap k tomu, aby ještě jednou v prudkých stoupáních předvedl svou výbušnost a lehké nohy. Při závodě, který před deseti lety ovládl, se pokusí překonat svůj tramadolový stín a opět jednou na italských silnicích zazářit.

I on si ale uvědomuje, že během tří týdnů závodu může zaslechnout spoustu poznámek, jako jsou ty Poelsovy nebo Thomasovy.

„Vím, že někteří lidé mě mají rádi a někteří ne. Dosáhl jsem pro mou zemi několika krásných výsledků, a to je to, co mě naplňuje. Půjdu si za svými cíli, hluchý ke komentářům ostatních,“ má jasno.