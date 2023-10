RECENZE: Hudební film Taylor Swift je fascinující tříhodinová hra na koncert

Jde o vyloženě fanouškovskou, lépe řečeno fanynkovskou záležitost, to je třeba si ujasnit hned na úvod. Jít na koncert do kina – a The Eras Tour je opravdu čistě záznam koncertu, nic jako pohled do zákulisí nebo přípravy nenabízí – klade otázku: Nebude to trochu jako sledovat záznam z hodování v luxusní restauraci bez možnosti ochutnat nebo alespoň přivonět?