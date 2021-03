Čerstvými držitelkami Grammy jsou Taylor Swift, Beyoncé i Billie Eilish

„Je to největší akce pod širým nebem od útoku na Kapitol,“ prohlásil na úvod moderátor Trevor Noah, herec, komik a také politický komentátor. Dodal, že všichni dodržují hygienická pravidla. „A to bílé, co si budou strkat do nosu, jsou opravdu jenom ty tyčinky,“ dodal.





Večer odstartoval Harry Styles, bývalý člen kapely One Direction. Muž, který dámám uloupí srdce a šaty, jak v kulometně rychlém, vtipy a špílci nabitém úvodu poznamenal Noah.



Následovalo vystoupení Billie Eilish, zazpívala píseň Everything I Wanted, nominovanou na píseň roku, nahrávku roku a nejlepší popový výkon. Po ní zahrála sesterská kapela Haim, jejíž deska Women In Music Pt. III jí přinesla nominaci na album roku.



Objevem roku se stala zpěvačka Megan Thee Stallion. „Chce se mi brečet, ale měla bych něco říct. V první řadě chci poděkovat všem, kteří se mnou byli nominovaní, jste všichni úžasní, tleskám vám,“ prohlásila dojatá umělkyně. Z rukou z rukou Billyho Mitchella z dočasně zavřeného klubu Apollo Theater v Harlemu převzala rovněž Grammy za nejlepší rapovou skladbu roku za píseň Savage, kterou nazpívala společně s Beyoncé.

„Nejprve musím zase děkovat bohu, protože bez něj bychom tu nebyli. Hudba pomohla mnoha lidem přežít pandemii, takže díky si znovu zaslouží všichni nominovaní. Děkuju Beyoncé – vždycky jsem ji milovala, chtěla jsem být jako ona,“ svěřila se Megan.



„Megan si moc vážím a jsem ráda, že jsem si s ní mohla zazpívat,“ dodala Beyoncé.

Živě rovněž vystoupila funky-soulová kapela Black Pumas, jejíž píseň Colors byla nominovaná na nahrávku roku. Dají-li okolnosti, uvidíme tuhle skupinu letos na festivalu Colours Of Ostrava.



Nominaci ve stejné kategorii získala i britská zpěvačka Dua Lipa za píseň Don’t Start Now, kterou rovněž zazpívala živě. Song pochází z desky Future Nostalgia, nominované kromě jiného na album roku. Uspěla v kategorii Nejlepší popové zpívané album.



„Chci mockrát poděkovat fanouškům, vážím si toho, co jste pro tohle album udělali. Tohle všechno se děje díky vám,“ řekla Dua Lipa.



S novým projektem Silk Sonic se představil zpěvák Bruno Mars. Kromě něj ho tvoří raper a zpěvák Anderson .Paak. Dvojice debutovala singlem Leave The Door Open, následovat bude letos debutové album An Evening With Silk Sonic.



Pak už nastal čas na další Grammy, tentokrát v kategorii nejlepší countryová nahrávka. Získala ji Miranda Lambert za desku Wildcard.



„Její hudba byla v tomto roce jako lék,“ uvedl Trevor Noah vystoupení zpěvačky Taylor Swift, nominované v šesti kategoriích včetně alba roku. Taylor Swift loni nelenila a vydala hned dvě alba – Folklore a Evermore.



Grammy za nejlepší sólový popový výkon si odnesl Harry Styles za píseň Watermelon Sugar, inspirovanou knihou V melounovém cukru Richarda Brautigana.



„Všem, kteří se mnou točili desku, moc děkuju. Neustále jste mě ponoukali, abych ze sebe dostal to nejlepší, takže je to i vaše zásluha, že tu teď stojím,“ řekl Styles.



Během večera se zavzpomínalo i na umělce, kteří v loňském roce nebo začátkem roku letošního zemřeli. Byli mezi nimi například countryový zpěvák Kenny Rogers, bývalá členka kapely The Supremes Mary Wilson, jazzový pianista Chick Corea nebo kytarista Eddie Van Halen.



Píseň roku podle mínění odborné poroty nazpívala americká zpěvačka H.E.R. a nese název I Can’t Breathe.



„Ani nevím, co říct...všichni ostatní jsou úžasní. Děkuju bohu za to, že mi dal dar hlasu a nadání psát skladby. Když jsem tu písničku poprvé přehrávala tátovi, měl v očích slzy,“ prohlásila H.E.R., vlastním jménem Gabriella Sarmiento Wilson.

Nejlepší výkon v žánru R&B předvedla Beyoncé za píseň Black Parade, která vznikla v reakci na napadení George Floyda.



„Je to pro mě velká čest, děkuju vám. Jako umělkyně věřím, že moje práce je zrcadlit dobu, která je velmi složitá. Chci inspirovat všechny černošské umělce, dodat jim sílu a inspiraci. Je to magický večer, ještě jednou díky,“ řekla Beyoncé. Byla to už osmadvacátá soška Grammy, kterou dostala, čímž mezi zpěvačkami nastolila nový rekord.



Album roku natočila Taylor Swift: Folklore je nejen dle mínění akademie nejlepším, ale také nejprodávanějším počinem roku 2020. V děkovné řeči vyzdvihla fanoušky, rodiče a spolupracovníky.



Před vyhlášením poslední kategorie Nahrávka roku zazpívala korejská chlapecká kapela BTS, zahrál a zazpíval Roddy Ricch a pak na pódium přišel Ringo Starr. „Mír a lásku všem nominovaným,“ pronesl a pak už si z jeho rukou převzala Grammy Billie Eilish za skladbu Everything I Wanted.



„Celý večer myslím tady na Megan. Jsi krásná, talentovaná, obdivuju tě. Ta cena patří Megan Thee Stallion, zatleskejte jí,“ upřela Billie ve svém proslovu zraky všech na svou „konkurentku“.



„Dobrou noc a teď hurá na after party na gauč,“ uzavřel 63. ročník cen Grammy Trevor Horn.