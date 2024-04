Svépomocí už 21 let opravuje historickou usedlost. Často stylem pokus omyl, říká

Aleš Kučera koupil usedlost v roce 2003 a neměnil by. Postupně pracuje na rekonstrukci. (23.4.2024) | foto: Jan Havelka

Při příjezdu do Valče na Karlovarsku si mohou turisté u silnice všimnout šipky, která láká k návštěvě Hamerského domku. Tuto historickou usedlost s kovárnou na vodní pohon už dvacet let obnovuje Aleš Kučera, který sem přesídlil z Karlových Varů. Do rekonstrukce se z velké části pustil vlastními silami. V budoucnu zde plánuje zřídit interaktivní muzeum historických řemesel.