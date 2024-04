Ruské drony mají západní součástky. I z Česka, říká ukrajinský konstruktér

Ruslane, co jste dělal před válkou? Jaké máte vzdělání vzhledem k tomu, že konstruujete pokročilé drony a ty nepřátelské podrobujete důkladné expertize?

Dlouho jsem byl architekt, tuším někdy do roku 2014. Byl u nás stavební boom a ruku v ruce s tím i velmi dobrá výplata. Dostal jsem se i přímo ke stavařině, práci se dřevem. Nakoupil jsem nějaké stroje, CNC frézu, dláta, nářadí a vyráběl figurky – šachy, ale i další věci ze dřeva. Vše jsem si naprogramoval, frézou vyrobil a pak ručně doladil. To bylo do roku 2022, kdy jsem byl úspěšný i v USA, kam jsem prodával své výrobky přes eBay. V mnohém jsem samouk, rád zkoumám věci, jak fungují, zlepšuji je. To bylo až do roku 2022, do války. V té době jsem svoji malou průmyslovou zónu, jak jsem to tu nazýval, opustil.

Naše rozvědky mají Rusáky za idioty. Jenže podcenit je je hloupost. Oni se učí, dělají pokroky a my je musíme bedlivě sledovat. Ruslan ukrajinský konstruktér dronů