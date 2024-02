Netopýrům se zalíbilo na zámku Valeč, uložili se tu ke spánku i v expozici

„Netopýrů je u nás dvacet sedm druhů. Každý preferuje pro zimní spánek různě chladné prostory, některé druhy odlétají na zimu na jih. Konkrétně ve Valči u netopýrů vedou pivovarské sklepy. V nich jsme jich napočítali 139. Převládal netopýr černý, kterých bylo 84,“ informoval o výsledcích sčítání Přemysl Tájek, pracovník Správy CHKO Slavkovský les.

Práce pro detektivy

Ze zámku a lapidária pak do statistiky přibylo dalších dvacet jedna netopýrů. „Konkrétně ve Valči se jedná o rekordní sčítání. Vypadá to, že se tady těmto chráněným tvorům daří velice dobře,“ doplnil Tájek. Ve Valči se sčítající setkali kromě netopýrů černých také s ušatými, hvízdavými, velkými, večerními nebo dlouhouchými.

Samotné sčítání je prý doslova detektivní práce. „Musíme prohledat každou skulinku, každé zákoutí. Zažil jsem případy, kdy nám bylo řečeno, že v tom prostoru žádní netopýři nejsou, a my jich tam napočítali několik desítek. Jsou to mistři ve skrývání,“ vysvětlil přírodovědec, který se sčítáním netopýrů zabývá už dvacet let.

Přizpůsobují se lidem

Podle Tájka se početnosti většiny druhů našich netopýrů postupně zvyšují. „Jsem za to velice rád. Byly doby, kdy to s budoucností středoevropských netopýrů vypadalo velmi špatně. Díky zákazu používání DDT na hubení hmyzu, který je potravou netopýrů, jich postupně přibývá. Souvisí to také ale s oteplováním klimatu,“ poznamenal Tájek.

Netopýři se také v posledních desetiletích přizpůsobili k životu v lidských stavbách. U netopýrů je problém, že většinou mají jedno mládě, čili se jejich počty zvyšují poměrně pomalu,“ konstatoval Tájek. Dodal, že sčítání netopýrů má svůj význam. „Je to důležitá činnost, netopýři nám dávají solidní obraz o celkovém stavu přírody a životního prostředí,“ podotkl.

Ani hudba jim nevadí

„Snažíme se o osvětu, aby veřejnost nevnímala tyto živočichy negativně,“ sdělil Tájek s tím, že se na toto téma pořádají i nejrůznější akce. „Mají za cíl změnit náhled lidí na netopýry. Velkou akci plánujeme na sedmého září u dolu Jeroným na Sokolovsku,“ dodal Tájek. Kastelána zámku Valeč Tomáše Petra nejvíce překvapil výskyt netopýrů v prostorách expozice.

„V pivovarských sklepích je jich vždy nejvíce. Ale že si někteří vyberou pro zimní spánek prostory, kde probíhají i nyní každý víkend prohlídky, to jsme nečekali. Zní tam i hudba, tolik klidu tedy nemají. Mají zřejmě tak tuhý spánek, že je to neruší,“ usmál se kastelán. Podle něj je areál zámku nejvýznamnějším známým zimovištěm netopýrů v oblasti Doupovských hor.