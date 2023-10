Z Taylor Swift se stala miliardářka. Pomohla jí k tomu její tour i film

Zatím asi nejkonkrétnější zpráva o jejím bohatství tvrdí, že zpěvačka, která se svým koncertním filmem Eras tour (inkasoval 92,8 milionu dolarů, 2,1 miliardy Kč) za premiérový víkend, překonala všechny kasovní rekordy. Očekává se rovněž, že tento víkend se znovu dostane na vrchol amerických hudebních žebříčků reedice jejího alba s názvem 1989 z roku 2014.

Mezi dolarové miliardáře se Swiftová dostala díky svému koncertnímu turné, které v srpnu skončilo v USA. Příští měsíc však začne jeho rozsáhlá mezinárodní část. Podle analýzy agentury Bloomberg přineslo 53 koncertů hrubému domácímu produktu USA 4,3 miliardy dolarů, tedy 97 miliard Kč. Agentura Bloomberg přitom označila svou analýzu za velmi konzervativní, založenou pouze na aktivech a výnosech, které lze potvrdit nebo vysledovat z veřejně zveřejněných údajů.

Výpočet jmění zohlednil odhadovanou hodnotu jejích pěti domů (110 milionů dolarů, 2,4 miliardy Kč) a hudebního katalogu (400 milionů dolarů, 8 miliard Kč za hudbu vydanou od roku 2019), z nichž část zisků získala díky propracovanému procesu opětovného nahrávání. Zahrnuty byly také příjmy ze streamovacích smluv (120 milionů dolarů, 2,7 miliardy Kč z YouTube a Spotify), prodeje hudby (80 milionů dolarů, 1,8 miliardy Kč), vstupenek na koncerty a merchandise (370 milionů dolarů, 8,3 miliardy Kč).

Swiftová ani její zástupci na žádost agentury Bloomberg o komentář nereagovali.

Dívka s kytarou

Agentura Bloomberg odhaduje, že turné Eras doposud vydělalo na prodeji vstupenek více než 700 milionů dolarů (15,8 miliard Kč), a to ještě před mezinárodní částí, která se uskuteční v 89 termínech. Průměrná cena vstupenky na tour je 254 dolarů, mnozí však utratili díky trhu s dalším zbožím mnohem více. Zpěvaččin dosavadní zisk před zdaněním z turné Eras činí zhruba 225 milionů dolarů, 5 miliard Kč – to je téměř dvojnásobek jejího posledního turné Reputation z roku 2018.

„Swiftová se z teenagerského pop-country fenoménu vypracovala ve světoznámou celebritu, přičemž si stále zachovává image dívky s kytarou, která jakoby popírá mašinerii, která za ní bezesporu stojí,“ napsala agentura Bloomberg. Do jejího malého týmu patří i její otec Scott, dlouholetý zaměstnanec společnosti Merrill.

Swiftové přisuzují velký potenciál výdělků i do budoucna. Svědčí pro to hodnota jejího rozsáhlého písňového katalogu. Zatímco konzervativní odhad hodnoty její hudby se pohybuje kolem 400 milionů dolarů, tedy 9 miliard Kč, Bloomberg poznamenává, že podle optimističtějšího násobku budoucích licenčních poplatků se reálná cifra pohybuje spíš kolem 1 miliardy dolarů, tedy 22,6 miliard Kč. To je mnohem více než u většiny jejích hudebních kolegů. Pro srovnání, katalog Bruce Springsteena, který se prodal v roce 2021, má hodnotu asi 550 milionů dolarů, tedy 12,4 miliardy Kč.