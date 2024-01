Evropská komise prosí Taylor Swift o pomoc, má přilákat mladé k volbám

Evropská komise chce více zapojit mladé lidi do rozhodování o EU. Klíčová je jejich hojná účast ve volbách do Evropského parlamentu, které se uskuteční letos v červnu. Místopředseda komise Margaritis Schinas do plánů překvapivě zahrnul i americkou zpěvačku Taylor Swift. Ta podobně motivovala mladé k účasti v amerických prezidentských volbách.