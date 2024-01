Taylor Swift míří s turné do evropských měst. Zájem o letenky raketově roste

Zvýšená poptávka je i po letenkách do dalších měst, kde má zpěvačka vystoupit. Zájem o letenky do Varšavy je vyšší o 339 procent, do skotského Edinburgu o 176 procent, do Liverpoolu o 133 procent a do Paříže o více než sto procent. Výrazně se zvýšil zájem také o cesty do Curychu, Lyonu, Milána, Amsterdamu, Vídně a Madridu, kde zpěvačka rovněž vystoupí, informovala agentura Reuters. Podle společnosti eDreams, která se prodejem letenek zabývá, vzrostl zájem i o lety z USA do Evropy.

Nejlevnější lístky na její pařížský koncert vyjdou v přepočtu na 18 tisíc Kč. Diva nicméně ve francouzské metropoli vystoupí víckrát – a na některé z jejích pařížských koncertů vychází nejlevnější lístky dokonce na více než 24 tisíc korun. V Mnichově pak lze nejlevnější lístky koupit za necelých 12 tisíc, ve Varšavě pak cena velmi záleží na termínu koncertu. Zatímco na 1. srpna stojí nejlacinější lístky necelých 16 tisíc, o dva dny později už vycházejí na téměř 56 tisíc.

Naprostým rekordmanem je pak jeden z milánských termínů, na nějž nejlevnější vstupenky na koncert pořádaný na fotbalovém stadionu klubu AC Milán San Siro stojí v přepočtu více než 83 tisíc.

Eras jako továrna na peníze

Fanoušci Taylor Swiftové za několik posledních let vytvořili ekonomickou sílu srovnatelnou s malými státy. Americká asociace cestovního ruchu odhadla ekonomický přínos první části koncertního turné Eras – 53 koncertů v největších amerických městech – na víc než v přepočtu 230 miliard korun. Jen šest koncertů v Los Angeles údajně přineslo městu v přepočtu 7,5 miliardy korun, z toho přes půl miliardy na prodejních daních (alternativa k DPH, již v USA nemají, pozn. red.) a dvě stě milionů na ubytovacích poplatcích.

Podle výzkumné agentury QuestionPro totiž fanoušci Taylor Swiftové utratí v souvislosti s koncertem v průměru přes třicet tisíc korun, což je téměř dvojnásobek toho, co původně plánovali.

Pro velikost „swiftekonomiky“ existuje zkratka HSP – tedy hrubý Swift produkt. Je to obdoba HDP, pokud by „swiftmánie“ byla stát. V ekonomických analýzách se totiž HDP často objevuje jako nejvhodnější parametr pro sledování ekonomického vlivu fanouškovské základy.

V porovnání s hrubým domácím produktem Spojených států představuje HSP v odhadované výši v přepočtu 230 miliard korun pouze zanedbatelná promile, ale na žebříčku států podle HDP by „swiftekonomika“ patřila na 168. příčku: hned za Fidži, ale před státy jako Aruba, Andora nebo Surinam – a 39 dalších.

Vliv Taylor Swiftové a jejích koncertů na spotřebitelské chování ve svém pravidelném Přehledu ekonomické aktivity dokonce zmiňuje i americká centrální banka.

Miliardářkou ve 33 letech

Příjmy popové hvězdy z jejího současného amerického turné zvýšily její čisté jmění na 1,1 miliardy dolarů, tedy 24,8 miliard korun, uvedla nedávno agentura Bloomberg. Stala se tak jedním z mála umělců, kteří získali deseticiferný majetek téměř výhradně ze své hudby.

Mezi dolarové miliardáře se dostala díky svému stejnojmennému koncertnímu turné, které v srpnu skončilo ve Spojených státech. Podle analýzy agentury Bloomberg přineslo 53 koncertů hrubému domácímu produktu USA 4,3 miliardy dolarů, tedy 97 miliard korun. Agentura Bloomberg přitom označila svou analýzu za velmi konzervativní, založenou pouze na aktivech a výnosech, které lze potvrdit nebo vysledovat z veřejně zveřejněných údajů.