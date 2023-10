Pojišťovna se svezla na vlně swiftmánie. Zpěvačka generuje víc než Surinam

Akce americké pojišťovny State Farm Insurance pravděpodobně vejde do učebnic marketingu. Firma totiž postovala na sociální sítě hlavní tváře svých reklamních spotů – sportovce Jasona Kelceho, který hraje americký fotbal za klub Philadelphia Eagles, i s jeho matkou. Tyto banální posty s ne moc známými lidmi měly však fenomenální dosah: ti dva jsou totiž bratr a matka Travise Kelceho – muže s nímž údajně randí zpěvačka Taylor Swiftová.

It looks like Ryan Reynolds and Taylor Swift were involved in the viral moment between Jake from State Farm and Donna Kelce during the Eagles game over the weekend #THRNews pic.twitter.com/aYGy5QVNXQ