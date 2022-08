Taylor Swiftová znečišťuje planetu soukromými lety nejvíc ze všech celebrit

Není to tak dávno, co se řešila kauza kolem podnikatelky Kylie Jennerové, která využívá své soukromé letadlo na několikaminutové lety po jižní Kalifornii. Informace o krátkých přesunech pobouřily veřejnost, mnozí považují hvězdu reality show Kardashianovi za klimatického zločince, píše Brainee.sk.

Jak však informuje Insider, nejhůř ze všech celebrit je na tom, co se týká znečišťování ovzduší, zpěvačka Taylor Swiftová. Její tým ale tvrdí, že vina neleží jen na jejích bedrech a soukromé letadlo pravidelně využívají i jiní lidé.

Nedávná studie společnosti Yard, která se zabývá digitálním marketingem, zjistila, že letadlo zpěvačky vypustilo jen v tomto roce do ovzduší 8 293 tun emisí z letů. To je 1 184krát víc než celkové roční emise průměrného člověka a o 1 200 tun víc než letadlo amerického boxera Floyda Mayweathera, který se v nelichotivém žebříčku umístil na druhém místě.

Twitter: Taylor Swiftová letos vypustila víc CO 2 než průměrný Američan za 550 let a víc než člověk z Indie za víc než 4 300 let,“ uvedl na Twitteru uživatel Bes D. Marx.

taylor swift has emitted more co2 this year than an average US american does within 550 years and more than a person from india in over 4,300 years pic.twitter.com/KQggHAU3ZE