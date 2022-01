DiCaprio je ekopokrytec. Dovolená na jachtě za miliardy se fanouškům nezdá

Leonardo DiCaprio (47) si buduje image hvězdy, která myslí na přírodu a podporuje různé projekty zachraňující vymírající druhy rostlin a živočichů. Herec však také často čelí obviněním z pokrytectví jako právě nyní.

Od Silvestra trávil DiCaprio se svou současnou přítelkyní, americkou modelkou a herečkou Camilou Morroneovou (24), a dalšími slavnými přáteli dovolenou na ostrově Svatý Bartoloměj v Karibském moři na 96 metrů dlouhé luxusní superjachtě Vava II.

Plavidlo v přepočtu za více než tři miliardy korun patří švýcarskému podnikateli, miliardáři Ernestovi Bertarellimu. Provoz a údržba superjachty jsou extrémně neekologické a produkcí skleníkových plynů zatěžují životní prostředí. Kromě DiCapria paparazzi na jachtě vyfotili například také zakladatele Amazonu Jeffa Bezose či rapera Drakea.

Leonardo DiCaprio se přitom před časem sám pasoval mezi hlasité kritiky států a organizací, které prohlubují klimatickou krizi, a pracuje pro OSN jako ambasador pro zvrácení prudké změny klimatu.

Ve svých projevech vyzývá každého, aby změnil své konzumní chování tak, aby produkoval co nejméně skleníkových plynů. Sám však podle mnohých kritiků na superjachtě jen během jednoho týdne přispěl k produkci skleníkových plynů víc než průměrná čtyřčlenná rodina za celý rok.

I když herec investuje z vlastních peněz ročně miliony dolarů do různých ekologických projektů, zároveň se sám odmítá omezovat a už v minulosti byl kritizován za časté využívání soukromých letadel.

V roce 2016 například letěl téměř 13 tisíc kilometrů soukromým letadlem, aby v New Yorku převzal ocenění za boj ve prospěch ochrany klimatu. Poté přelétl stejným soukromým letadlem do Francie, kde měl druhý den projev na galavečeru Cinema Against AIDS.

Leonarda DiCapria mohou příznivci aktuálně vidět v novém filmu Netflixu s názvem K zemi hleď! Ten proti sobě staví popírače a vítače komety řítící se na planetu Zemi. Spíše než standardním katastrofickým snímkem je vtipným i mrazivým zamyšlením nad tím, jak by současná společnost zareagovala na smrtící hrozbu.