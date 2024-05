Muže soudí, že opilý a zdrogovaný ubodal otce a zranil matku. Hrozí mu deset let

Podle dostupných informací byl útočník pod vlivem alkoholu i drog. „Orientační test byl pozitivní na pervitin,“ komentoval událost vedoucí odboru obecné kriminality policejního ředitelství Olomouckého kraje Jan Lisický.

Za útokem mohly být podle policejních vyšetřovatelů také psychické problémy tehdy třicetiletého cizince. Jeho rodina se do Tovačova přistěhovala jen krátce před tím, než na své rodiče zaútočil. Nejdříve se patrně syn s otcem nepohodli, pohádali se a syn zaútočil.

Při útoku se navíc sám zranil, když propadl skleněnou výplní dveří a pořezal si ruce. Ihned po příjezdu policistů na místo musel být převezen do nemocnice.

Podle policie Ukrajinec bodl své oběti čtyřikrát. Otci způsobil tři bodné rány, všechny vedl do oblasti do hrudníku, dvě mířily přímo do srdce.

Matku bodl jednou, ta byla přesto odhodlaná útočníka chránit. „Syn ji bodl do boku. Přestože jeho útok se snažila před policisty utajit, prozradila ji krev prosakující přes oblečení,“ popsal Lisický.

Policie muže zadržela a soudce ho obratem poslal do vazby. Obviněnému původně za zvlášť závažný zločin hrozilo patnáct až dvacet let vězení nebo i výjimečný trest.

Při kvalifikaci trestného činu opilství, ze kterého je nyní útočník obviněn, může trest dosáhnout až deseti let odnětí svobody.