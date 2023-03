Cizinec s nožem ubodal otce a napadl i matku, ta se snažila zranění utajit

První letošní vražda v Olomouckém kraji se odehrála 23. března v Tovačově. Policie na místě zadržela třicetiletého syna zavražděného. Podle deníku Blesk se rodina do města přistěhovala teprve nedávno.

„Kriminalisté zahájili trestní stíhání třicetiletého muže. Obviněnému hrozí za vraždu otce a pokus vraždy matky trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo výjimečný trest. Stíhán je vazebně,“ uvedla policie.

„Ve čtvrtek 23. března po půlnoci jsme přijali oznámení o násilném úmrtí šestapadesátiletého muže v bytě v obci Tovačov. Policejní hlídka nalezla vážně zraněného muže, kterému přivolaní zdravotníci poskytovali první pomoc. I přes jejich snahu se však zraněného nepodařilo zachránit,“ popsal policejní mluvčí Libor Hejtman.

Napadl oba rodiče

„V průběhu prověřování vyšlo najevo, že se třicetiletý muž pohádal s otcem a neshody vyústily v agresivní útok, při němž syn s nožem v ruce napadl oba rodiče,“ popsal mluvčí.

Otec na místě zemřel, matka svá zranění před zdravotníky i policisty úmyslně zatajila a skrývala. „Na její poranění kriminalisté přišli až později a pětapadesátileté ženě přivolali lékařskou pomoc. Motivem činu byly patrně rodinné spory v kombinaci s psychickými problémy obviněného,“ dodal mluvčí.

Pervitin v testu

Podle kriminalistů spáchal útočník oba činy pod vlivem drog. „Orientační test byl pozitivní na pervitin. Potvrdí to ovšem až výsledky rozboru krve,“ uvedl vedoucí odboru obecné kriminality policejního ředitelství Olomouckého kraje Jan Lisický.

Vyšetřovatelé pracují s možností, že útočník mohl mít i psychické problémy, nebo že jeho stav ovlivnily právě drogy. „Sám útočník se po útoku zranil. Propadl skleněnou výplní dveří a poranil si ruce, takže musel být převezen na ošetření,“ popsal Lisický.

Napadená žena je podle něj už v domácím léčení. „Syn ji bodl do boku. Přestože jeho útok se snažila před policisty utajit, prozradila ji krev prosakující přes oblečení. I jí policisté zavolali záchranku,“ řekl.

Podle kriminalistů útočník bodl své rodiče celkem čtyřikrát. „Matku bodl jednou do boku, ale otce třikrát, a to do hrudníku. Dvě ráno přitom mířily na srdce a obě byly smrtící,“ přiblížil Lisický.

Podle sdělení policie šlo o rodinu původem z Ukrajiny. „Kriminalisté podali krajskému státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí muže do vazby, který soud akceptoval a poslal muže za mříže. Obviněnému hrozí za zvlášť závažný zločin vraždy trest odnětí svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečný trest,“ řekl Hejtman.